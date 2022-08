“Los municipios estamos solos ante las obras de emergencia necesarias por la falta de agua”

Cierra el curso político sacando pecho por la inversión presupuestaria y dejando en el aire su futuro al frente de la Diputación. Fernando Rodríguez Villalobos (La Roda de Andalucía, 1952) no le perdona lo más mínimo a la Junta de Andalucía, pide más infraestructuras al Estado y le preocupa la falta de agua en varios municipios de la provincia. Desde la Casa de la Provincia y antes de irse unos días de descanso a la costa, el dirigente socialista confía en recuperar la confianza de los sevillanos en las elecciones municipales tras el varapalo de las andaluzas.

–Termina el curso político, ¿cuál es el balance del año?

–Con todo el volumen presupuestario y de carga de trabajo que hemos desplegado, este curso político que acaba de terminar podemos calificarlo como el año más prolífico de esta institución en toda su historia. Porque no en vano, hemos habilitado 470 millones entre los programas Contigo y Actúa, a los que hay que sumar la carga de los presupuestos ordinarios en cada ejercicio, que ascienden a otros casi 500 millones anuales. Es decir, que en lo que va de septiembre a junio, podemos afirmar sin mucho equivocarnos que hemos venido poniendo en carga en la provincia en torno a los mil millones de euros. Y lo hemos hecho porque, tras la pandemia, había que estar con los Ayuntamientos y no hemos defraudado.

–En nueve meses tocan las elecciones municipales con un PP lanzado en la provincia, ¿qué espera de las urnas?

–Ante los últimos comicios celebrados, que han sido las elecciones andaluzas, el resultado no admite excusas. Estamos ante el peor resultado en la provincia del PSOE de Sevilla. Pero si entramos un poco al análisis, veremos que se han concatenado una serie de factores que dan margen de maniobra para la rectificación de cara a las municipales. Por contra, resulta positivo que, a pesar de los malos registros, hemos mantenido un suelo similar a 2018 y, además, del 19-J extraemos una enseñanza capital, que toca trabajar desde la militancia, con unidad y sentido común para que esa tendencia de las andaluzas no se propague a las locales. Creo que para lo que tienen que servir las andaluzas es para usarlas como trampolín para volver a contar con la confianza mayoritaria de los sevillanos en las locales.

–¿Tiene ya definido su futuro político?

–Aquí me permitirá que use un símil futbolístico para decirle que, en esto, como en casi todo en la vida, me gusta ir partido a partido. Y con esa filosofía, en lo único que estoy centrado ahora es en continuar remando fuerte para ejecutar esa carga presupuestaria de la que antes le hablé y que tenemos entre manos para reactivar la economía de nuestros pueblos tras la pandemia. Para ello, a los planes Actúa y Contigo ahora le sumaremos otro paquete nuevo, fruto de los remanentes de tesorería 2021, que tendrá unos 60 millones adicionales, con programas que refuerzan las políticas.

–¿Sigue afectando la crisis sanitaria por el coronavirus a los planes de su mandato?

–A día de hoy, la crisis sanitaria sigue afectando en servicios como urgencias y atención primaria. Y siempre, siempre, no podemos olvidar que la competencia en sanidad es un tema que compete a la Junta. Pero en plena pandemia, eso no se cumplió y, al vernos desamparados, tuvimos que echar mano de nuestros recursos presupuestarios para desinfección, cuando era un asunto del gobierno andaluz. Solo gracias a la supresión de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España pudimos en aquel momento y estamos pudiendo dar respuesta a las necesidades que nuestros Ayuntamientos nos trasladan y, según los indicadores económicos, seguimos manteniendo el tipo.

–Las perspectivas económicas para la vuelta de las vacaciones no son nada halagüeñas...

–Es cierto que todos los vaticinios apuntan a que el efecto de la inflación tendrá repercusiones a vuelta de verano tras la temporada estival, que siempre es fuerte en nuestro país y nos ayuda a mantener el tipo. Pero si me pregunta en clave provincial, lo que le puedo decir es que en la parte que nos toca vamos a continuar poniendo todo desde nuestros recursos y posibilidades, manteniendo el ritmo inversor que nos hemos fijado. Eso se traducirá en cientos de proyectos de obra que terminan propiciando empleo entre las empresas sevillanas de la construcción y de los servicios, además de las coberturas sociales de las iniciativas que los Contigo y Actúa contemplan en esa vertiente.

–¿Teme que Europa cierre el grifo de las ayudas?

–Europa ya ha dicho alto y claro que no titubeará a la hora de aplicar las medidas que sean necesarias para evitar desequilibrios y episodios como los de 2012 en torno a las deudas soberanas de los países miembro. Y en ese sentido, a esa firme determinación le va a continuar ayudando la importantísima apuesta que la Comisión hizo tras la pandemia con los fondos Next Generation. Por tanto, las ayudas van a continuar llegando y, en última instancia, son los países miembros y, dentro del nuestro, las comunidades autonónomas, las que deben darle celeridad a la aplicación de esas inversiones.

–¿Cómo marcha la ejecución de los distintos fondos europeos?

–Pues precisamente en relación con la pregunta anterior, aquí debo mostrar mi desilusión, porque a día de hoy la Junta de Andalucía mantiene una postura ambigua con el municipalismo a la hora de cómo se va a contar con las entidades locales para aplicar las ayudas de Europa. Lejos de esa indeterminación, necesitamos una respuesta clara desde San Telmo en este apartado, porque nadie mejor que la administración local conoce la realidad allí donde opera y, en esa línea, sería muy desilusionante que la Junta siguiese ignorando a los Ayuntamientos y Diputaciones para aplicar los proyectos de sostenibilidad y digitalización de los Next Generation.

–El turismo rural es la gran fortaleza como destino, ¿a dónde se puede mirar ahora?

–De esa fortaleza llevan hablando las cifras desde hace mucho tiempo. Y en relación con esa situación de vanguardia en clave de turismo interior hemos hecho un trabajo de años, junto con los Ayuntamientos, que nos ha conducido a ser una de las tres primeras provincias de España en predilección de turismo interior para los visitantes en la vuelta de la actividad turística tras la pandemia.

–¿Cuántas obras han parado por la subida de precios y la falta de materiales?

–Aquí tengo que decir que, como los empresarios de la construcción han recibido siempre una señal clara de compromiso por parte de la Diputación, la paralización de obras no ha sido de momento un problema en aquellos proyectos que estamos ejecutando con el Plan Contigo y los que hay previstos con el Plan Actúa. Es decir, que en aquellos programas que dependen única y exclusivamente de la Diputación, la paralización ha sido mínima, en torno al 10%. Pero no ocurre lo mismo en un programa que me preocupa especialmente, como es el de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER). Ahí, como sabe, la responsabilidad a la hora de sufragar el coste de los materiales es de la Junta en un 75% y de las entidades locales en un 25%. Y en esto, la Junta también mantiene un silencio inquietante, sin aclarar si va a incrementar sus partidas para que los proyectos de obra reflejen esa subida de los materiales y las empresas trabajen con garantías de solvencia.

–¿Se han puesto todos los remedios posibles para evitar de nuevo el virus del Nilo?

–LosAyuntamientos colaboramos, pero en ningún momento podemos asumir una responsabilidad mayor que la que ya asumimos. Por todo ello, desde la Diputación consideramos que sigue siendo necesaria la coordinación y el diálogo para establecer las bases y los ámbitos de actuación de cada institución.

–¿Cuáles son las cuentas pendientes de la Junta con la provincia?

–La principal, diría yo, es una tan elemental y básica como la de sentarse, escuchar y hablar con los Ayuntamientos. Esa, con ser relativamente fácil, todavía no la ha hecho el presidente de la Junta en cuatro años de gobierno que ha tenido. Prueba de ello es que, durante la pandemia, la Junta abandonó a su suerte a los ayuntamientos en asuntos tan vitales como el de la desinfección de los centros escolares o el Servicio de Ayuda a Domicilio. Junto a eso, pendientes hay grandes proyectos en los que el retraso empieza a ser muchas veces preocupante. Ahí podemos citar la mejora del firme de la autovía A-92, que llevaba décadas de retraso y donde ahora la Junta promete invertir 100 millones de euros en 2022 y 2023. Lo mismo se puede decir de la carretera de acceso norte a Sevilla desde La Rinconada, que se eterniza desde 2010, pese a su vital importancia para la entrada a la capital desde Brenes, La Rinconada, La Algaba y Alcalá del Río. Otra asignatura es la del Eje Ferroviario Transversal Andaluz, que iba a conectar con AVE las provincias desde Huelva a Almería y que quedó varado, aunque aquí la responsabilidad es a medias entre el Gobierno y la Junta.

–¿Y las del Estado?

–Aquí también hay cuentas pendientes. La más acuciante, quizá, es la de la ampliación del Puente del Quinto Centenario de la capital, que está en marcha. Y en el caso de la SE-40, de los 77 kilómetros de trazado quedan por hacer prácticamente la mitad. Otra para el debe, en este caso en el Aljarafe, es el enlace de Espartinas con la A-49 y la SE-40. Ahí, el Ministerio de Transportes aprobó a finales de 2021 el expediente de información pública y, el proyecto de trazado de la actuación, por lo que confiamos en nuevos pasos adelante en un futuro cercano.

–¿Los pantanos están sobre mínimos, ¿vamos tarde con la construcción de desaladoras?

–Aquí confío en que las palabras de Moreno Bonilla durante su discurso de investidura se plasmen en la realidad, cuando el presidente dijo que esta iba a ser la legislatura del agua. Quizá el gobierno andaluz tenga que hacer un profundo ejercicio de reflexión porque parece que, a partir de ahora, la meteorología será más extrema y, eso, en verano y en nuestra tierra, se traducirá en temperaturas más altas, en lluvias más esporádicas y torrenciales y, por tanto, en bajadas más acusadas del nivel freático en verano. Y ahí comienzan, en esa falta de lluvia y en las bajadas del nivel freático, los episodios de interrupciones y deficiencias en el suministro de agua. Por tanto, ese es el paradigma desde el que la Junta debe planificar el futuro en el que las desaladoras podrían jugar un papel clave.

–La falta de agua es un problema grave en varios municipios de la provincia.

–Lo es. Y aquí también tiene que quedar claro que desde los municipios nos estamos sintiendo bastante solos a la hora de afrontar las obras de emergencia necesarias que, este verano, se vienen notando con más fuerza ante la ausencia continuada de precipitaciones. En ese sentido, desde la Diputación venimos aportando fondos para la ejecución de distintos proyectos para el suministro en aquellas localidades que no están adscritas a los sistemas de abastecimiento y depuración de la provincia. Esos casos, principalmente, se localizan en las Sierras Norte y Sur y, ahí, estamos firmemente comprometidos.

–¿Cómo afecta a la Diputación la estabilización de las plazas de interinos?

–De la misma manera que al resto de administraciones del conjunto del Estado. Y ahí, como no puede ser de otra manera, estamos cumpliendo escrupulosamente con la ley y procediendo a la estabilización de nuestra plantilla.

–Algunos inmuebles de la provincia siguen sin uso. Por ejemplo, ¿cuáles son los planes para el antiguo psiquiátrico de Miraflores o el Cortijo del Cuarto?

–Aún no hemos tomado una decisión acerca del destino de los terrenos que albergaron antes el psiquiátrico de Miraflores. Pero existe una razón para ello y es que, tras la pandemia, nuestra prioridad absoluta ha pasado a ser la de contribuir junto con los Ayuntamientos a la recuperación económica y social de nuestra provincia, por lo que este tipo de planificaciones tendrán que esperar a que todo se normalice. Y respeto a los terrenos de Cortijo de Cuarto, estamos en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para normalizar el uso actual de esta bolsa de suelo de casi 140 hectáreas mientras se decide el destino final de los terrenos. Porque ese destino final, como siempre he dicho, estará ligado a una justa conjugación de los intereses de los pueblos de la provincia –representados por la Diputación– y de la proyección urbanística de futuro de la capital.