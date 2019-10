La Diputación reclama celeridad a la Justicia con el caso Aznalcóllar

En lo que respecta a asuntos estrictamente de la Diputación, se declaró de utilidad pública la expropiación de terrenos para la carretera SE-9217 ( La Roda-Badolatosa ), en el cruce con la SE-9207, incluida en el Plan Supera 7, y se aprobó un “programa municipal complementario” a ese mismo plan para poder ejecutar las obras que correspondieron a Carrión de los Céspedes , que por su situación no ha podido ejecutar directamente, con una partida de 190.641 euros.

Otro de los asuntos de debate fue la situación de la sanidad en la provincia , que planteó el PSOE con otra moción, que se aprobó, aunque no se libró de duras críticas por su gestión previa. El texto presentado por el grupo socialista reclama al Gobierno andaluz del PP y Cs que “solucione los problemas sanitarios” de la provincia, que dedique más presupuesto a la asistencia sanitaria y contrate “el personal necesario”.

Durante el debate, el PSOE, el PP, Adelante, Cs y Vox manifestaron su compromiso con el empleo en ese sentido y Valladares lamentó que se haya “vuelto a judicializar” el caso. El portavoz de Vox, Rafael García, indicó que es necesario tener un “absoluto respeto a la Administración de Justicia”, a la que no se debe “presionar” en su labor.

Vox defiende la “unidad” del país y se desmarca del 25N

El pleno también aprobó una moción de Vox en defensa de la unidad de España y de condena a la declaración unilateral de independencia de Cataluña aprobada en octubre de 2017 por el Parlamento catalán. Sólo el grupo de Adelante se desmarcó del acuerdo, que respaldaron el PSOE, el PP y Cs. La propuesta es similar a la votada en el Ayuntamiento de Sevilla, si bien no incluía la petición de prohibir la recepción institucional a cualquier cargo público de Cataluña condenado, procesado o investigado por hechos relacionados con aquella declaración, que no prosperó por los principios de presunción de inocencia y de no discriminación. El único diputado de Vox, Rafael García Ortiz, sin embargo se desmarcó del manifiesto conjunto de las diputaciones andaluzas, que también se leyó, de cara al 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, con el compromiso de considerar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres “prioritarias e irrenunciables”.