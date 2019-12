El IRPF les sale a devolver a la mayoría de los políticos de la Diputación

El Boletín Oficial de la Provincia y el portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla han publicado ya la declaración de bienes de los políticos que conforman en este mandato 2019-2023 el Pleno de la Diputación, una información que tiene carácter público en virtud de las leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de 2013, y de Transparencia Pública de Andalucía, de 2014.

Entre las cuestiones más llamativas, está el hecho de que a una mayoría, en concreto a 19 de los 31 diputados, Hacienda les devuelva dinero en la declaración de la renta. Otros once deben pagar, según los datos que han aportado y certificado ante el secretario de la institución, aunque no se hacen más comprobaciones al respecto. El único que, por ahora, no ha precisado en su declaración de bienes los importes de su IRPF es el diputado de Vox, Rafael García, edil de Espartinas, empresario autónomo y que sí declara ser administrador de una empresa y su participación en otras tres.

Entre los representantes a los que el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) les salió a devolver, está el propio presidente socialista, Fernando Rodríguez Villalobos: 1.655,46 euros en 2018. Éste declara tener más de 35.000 euros en su cuenta, un fondo de inversión por una cantidad similar y un plan de pensiones por más de 57.000 euros.

Completan los bienes una vivienda en La Roda de Andalucía, donde fue alcalde, y otra en Fuengirola, con garaje. Como vehículo, vuelve a declarar el Jaguar X-Type-2 OD, de ocasión, que ya aparecía y llamó la atención en su declaración de bienes del año 2015.

Diputados socialistas

En lo que respecta al resto de diputados socialistas, el IRPF le sale negativo también Rocío Sutil (58,28 euros), con una vivienda al 50% en Torremolinos; Juan María Rodríguez, alcalde de Morón y con vivienda hipotecada (1.500 euros); María Regla Martínez (445) con viviendas a 50% en Lebrija y Sevilla, alguna con hipoteca;Juan Manuel Heredia Bautista, con casa en Los Corrales (183,90 euros), y Alejandro Moyano, de los más jóvenes y sin vivienda propia (150).

También recibe devolución (más de 3.300 euros) el edil nazareno Francisco Rodríguez, con una vivienda en Dos Hermanas, plan de pensiones, seguro de ahorros y algunas acciones en BBVA y Endesa. A Trinidad Argota le devolvieron 18,35 euros, declara casa en La Rinconada y plan de pensiones.

La publicación de estos datos es obligatoria desde 2014, por las leyes de transparencia

La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, con una devolución por el IRPF de 500 euros, declara una Vivienda de Protección Oficial (VPO), aún con hipoteca.

A la primera edil de Espartinas, Cristina Los Arcos, Hacienda le devolvió 90 euros, pese a ser la que más patrimonio inmobiliario declara, la mayoría al 50% con otro familiar: una vivienda en Espartinas, tres en Sevilla, una en Torremolinos y otra en Benalmádena. a pagar en el PSOE

Por el contrario, uno de los que más tuvieron que pagar por el IRPF en 2018 fue el alcalde socialista de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, 16.540 euros, y que declara una vivienda en su pueblo y plan de pensiones. El primer edil de San Juan, Fernando Zamora abonó 2.100 euros, declara vivienda y un plan de pensiones.

El IRPF le salió a pagar igualmente a Asunción Llamas (3.718 euros), con pisos en Estepa y Sevilla y un solar en Lora de Estepa; y a Miguel Ángel Barrios (168), alcalde de Villanueva del Río y Minas con vivienda en Cantillana y un solar en su pueblo.

También pagó 58,48 euros Andrés Barrera, alcalde de Las Navas, donde tiene una casa; el de Las Cabezas, Francisco Toajas, pagó 89 euros por este impuesto y declara una vivienda hipotecada; el de Cañada Rosal, que no declara ni viviendas ni coche en propiedad, pagó 200 euros. La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, pagó 650, también con vivienda propia.

Diputados del PP

La declaración de la renta les sale negativa a cuatro de los cinco diputados del PP: la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno (205 euros), que no declara vivienda, sí dos vehículos; a la espartinera María Helena Romero, 2.000 euros y que declara una vivienda en su pueblo;a Ramón Peña, edil de Valencina, 20 euros, con vivienda hipotecada; y a Juan Carlos Romo, de Carmona, 61,40, con una casa hipotecada y pequeña participación en otra y que declara participar en una sociedad inactiva.

El portavoz del PP y otro de los jóvenes del Pleno, Luis Alberto Paniagua, no declara vivienda, aunque sí acciones en Telefónica y el Santander, y pagó 3.250 euros en su declaración del IRPF de 2018.

Adelante

En el grupo de Adelante, la declaración les salió a devolver a cuatro de cinco diputados. La que objetivo una mayor devolución, más de 2.000 euros, fue la portavoz, María Izquierdo y que es otra de las que más patrimonio inmobiliario declara, aunque participado en un 25% en nuda propiedad (cedido en usufructo): dos pisos y un local en Córdoba, una finca rústica en esa provincia y la participación en una cooperativa, sin cargo directivo. Hacienda devolvió 112,32 euros a José Manuel Trigueros, que declara una VPO en Los Palacios, hipotecada.

El alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez, con viviendas en su pueblo y en Málaga al 50%, tuvo devolución de 210,85 euros. María Teresa Pablo, edil de Castilleja, con una casa y un piso declarados en ese municipio, le devolvieron 56 euros El único de Adelante que pagó 1.700 euros fue Antonio Valladares, de Aznalcóllar, donde tiene casa e hipoteca. También declara plan de pensiones.

Ciudadanos

A Carmen Santa María, una de los dos diputados de Cs y edil en Gelves, Hacienda le devolvió 398 euros, con viviendas en Lepe y Málaga, al 50% y alguna con hipoteca, y plan de pensiones. El portavoz, Manuel Benjumea, de Palomares, pagó 37,76 euros. Declara la participación en una vivienda en Chiclana.