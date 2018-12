Identificadas unas 20 personas por quemar varios contenedores en Aznalcóllar

La Policía Local de Aznalcóllar y la Guardia Civil han abierto una investigación por la quema de varios contenedores en este municipio la madrugada del 27 de diciembre, y ha identificado a unas 20 personas, presuntamente relacionadas con estos hechos.

Fuentes del Ayuntamiento han apuntado que los identificados ya han sido denunciados por alteración de orden público y desobediencia a la autoridad en relación a supuestos actos de gamberrismo que protagonizaron la madrugada siguiente, día de los Santos Inocentes.

La Policía y la Benemérita establecieron un dispositivo ante posibles altercados que emularan los sucesos del día 27 y, tras las llamadas telefónicas de vecinos que se quejaban de petardos en un parque de la periferia del pueblo donde se habían quemado los contenedores, ambos cuerpos se movilizaron para disolver a los autores.

Así pues, los agentes lograron identificar a estas 20 personas, que se integraban en un grupo de hasta 30 "encapuchados", y entre ellos hay adolescentes de hasta 12 años, pero también adultos, que alcanzan los 22 años de edad.

Las fuentes consultadas se han lamentado por el hecho de que hacía tres años que no se experimentaban quemas de contenedores en el municipio, una dinámica que no se ha mantenido este año. "Nosotros no estamos dispuestos a que ni antes, ni después, ni durante el día de los Santos Inocentes aguantemos este tipo de bromas", han deplorado.

En este sentido, han asegurado que la quema de contenedores este señalado día supone un incidente que "este año han intentado y se ha parado" en esa noche, pero sí que "lo han hecho el día de antes".

Así las cosas, los identificados han sido denunciados por alteración de orden público y desobediencia a la autoridad en la madrugada del día 28 y se les está indagando su participación en la quema de contenedores del día 27, en el marco de una investigación que aún sigue abierta y en la que puede haber más implicados.

Las fuentes consultadas han recordado que hace un mes firmaron un convenio de colaboración el Ayuntamiento de Aznalcóllar y la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla para que se ejecuten las medidas que los jueces impongan a los pequeños infractores, como "ayudas a la comunidad" y que, para ello, haya un seguimiento técnico con monitores que tutelen a los menores, así como "que se paguen las medidas ejecutorias", y "si no pagan los niños, que paguen los padres".