Investigada una persona por mantener un caballo en malas condiciones en un taller clandestino

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Aznalcóllar investigan a una persona que tenía un caballo en malas condiciones higiénico sanitarias dentro de un taller clandestino, siendo investigado por el delito de maltrato animal. La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado 21 de julio de la existencia de un caballo en mal estado, el cual se encontraba a la entrada de una nave ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos de la localidad de Salteras (Sevilla).

Los Agentes de la Guardia Civil del Seprona de Aznalcóllar pudieron constatar la presencia de un caballo adulto, en la entrada exterior de un taller mecánico en unas condiciones higiénico sanitarias manifiestamente deficientes tendido en el suelo sin poder levantarse y con un acusado estado de nerviosismo, llegando incluso a introducir su cabeza debajo de uno de los coches existentes ya que no disponía de sombra para refugiarse, es de destacar que el día en el que ocurrieron los hechos la temperatura máxima alcanzada fue de 38 º C.

Que una vez se personó el responsable del caballo y con la ayuda de una carretilla elevadora proporcionada por el mismo, se consiguió desplazar al animal hacia el interior del taller al objeto de protegerlo del sol e intentar hidratarlo.

Gracias a la colaboración de Agentes de la Policía Local de Salteras que estuvieron presentes en la actuación, la Guardia Civil pudo contactar con un veterinario colegiado para que se desplazara al lugar y le proporcionara asistencia clínica de manera urgente. Después de suminístrarsele analgésicos, suero intravenoso y otros medicamentos, el animal seguía sin responder favorablemente; por lo que el veterinario procedió a eutanasiar al animal al objeto de evitarle mayores sufrimientos. El informe veterinario reveló que el animal se encontraba en estado de caquexia, con disnea, y con la actividad cardíaca muy elevada.

Los gastos derivados de la asistencia veterinaria y de los gastos de retirada del cadáver fueron asumidos en un primer momento y de forma subsidiaria por el Ayuntamiento de Salteras.

Por todo ello, y en aplicación del Art. 337 del Código Penal y por omisión a las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de los animales de Andalucía, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Aznalcóllar procedieron a imputar en calidad de investigado, no detenido, por un presunto delito de maltrato animal al responsable del animal, M.M.A. mayor de edad y vecino de Valencia de la Concepción, siendo remitidas las diligencias policiales a la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla.

Se da la circunstancia de que la persona investigada es la misma que regenta el taller mecánico y que fue propuesta para sanción en el año 2015 por no disponer de ninguna de las autorizaciones preceptivas para el funcionamiento de este tipo de actividades. Al constatarse que las condiciones del taller no han variado, la Guardia Civil procede a cursar las correspondientes sanciones administrativas reiterando los hechos a las Autoridades competentes en la materia.