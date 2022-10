Miki y Duarte y sus viñetas: recorrido de la pandemia para todos los gustos

Miki y Duarte llevan más de 20 años como pareja viñetista, más de 20 años donde diariamente desgranan la más rabiosa actualidad a través de sus dibujos y bocadillos. Durante un período tan difícil como fue la pandemia del coronavirus, concretamente los diversos confinamientos, las redes sociales y la tecnología se volvieron la única salida al mundo exterior. Es en este contexto donde se empieza a fraguar el libro Crónica de una pandemia.

Manuel Luis Gallardo, alias Miki, guionista, dibujante y humorista gráfico, junto con José Francisco Duarte, alias Duarte, dibujante, historietista y viñetista, han escogido 53 viñetas para realizar este completo resumen de lo que supusieron los dos años más álgidos de la temida pandemia. En un claro homenaje a todo el personal sanitario, la obra fue presentada el pasado lunes por los propios humoristas gráficos de Grupo Joly, Miki y Duarte, en la Real Academia de Medicina de Sevilla. También tuvo lugar la presentación de la exposición sobre algunas de las viñetas contenidas en este libro, la cual estará disponible hasta el próximo lunes 31 de octubre, en horario de 10:00 horas a 13:00 horas de lunes a viernes. Y todo ello contó con el patrocinio de Grupo Quirón y Fundación SSG.

El acto contó con la participación de David Fernández, director de Diario de Sevilla; Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía; Blas Rodríguez de Quesada, vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla; la periodista Magdalena Trillo y los propios autores, Miki y Duarte.

David Fernández dio la bienvenida a todos los asistentes y no tuvo reparos en demostrar su admiración por los artistas Miki y Duarte: “Es periodismo de primera magnitud. Si ya era difícil contar todo lo que sucedió en aquellos dos años, hacerlo a través de las viñetas para mí es un auténtico arte porque, además, en el peor momento que hemos vivido tan de cerca, nos conseguía arrancar una sonrisa. Si además sumamos que casi todos vivimos esa época cerca de un sanitario, a esta obra se le otorga un triple valor”.

Magdalena Trillo “Es de destacar la generosidad de estos autores, permitiendo que compañeros periodistas acompañasen con sus textos estas viñetas"

Por su parte, el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, quiso destacar que “Miki y Duarte han hecho un recorrido por unas vivencias que hemos tenido todos en la pandemia. Hay viñetas para todos los gustos, con humor ácido, humor negro, de los que te arrancan una sonrisa… y, especialmente, unas viñetas muy inteligentes. Las viñetas son un periodismo muy serio. Además de humor, cuentan con una gran profundidad, ya que plasmar en dos frases y una imagen un sentimiento o una proyección tiene mucho mérito. Hay que agradecer también a Grupo Joly por darle ese altavoz. Viendo algunas de las viñetas me habéis hecho emocionarme y alguna lágrima se me ha saltado. Todos estamos muy orgullosos de nuestros profesionales, pero a veces la memoria es demasiado corta, pasamos de estar muy agradecidos a volver a las formas más prosaicas y a las menos elegantes. Los sanitarios no se lo merecen en absoluto”, añadió Guzmán.

Magdalena Trillo fue la encargada de moderar el coloquio con ambos artistas, y allí se desgranó la historia detrás de estas 53 viñetas. La profesional de Transformación Digital del Grupo Joly relató “lo privilegiada que soy por poder conversar con Miki y Duarte. Yo empecé también de periodista hace 20 años, como jefa de Cultura, y cuando me nombraron directora puedo asegurar que lo que más ilusión me hacía era poder ver el día de antes la viñeta de Miki y Duarte”.

Sobre qué les llevó a realizar esta compilación, Miki respondió que “la pandemia fue una viñeta diaria sobre el coronavirus, teníamos mucho material que había que sacar, poder realizar una especie de seguimiento de todo lo que habíamos hecho. Hicimos una edición digital, pero el editor se interesó por el proyecto y nos ofreció esta posibilidad, especialmente para que no se pierda en el tiempo”. Duarte también expresó la motivación que se encontraba detrás de esta publicación: “En aquel momento queríamos que nuestras viñetas fueran una salida para dar ánimos a todos los que se encontraban confinados, a los sanitarios que se encontraban en primera línea... y la repercusión en redes sociales fue increíble. Lo que nos llevó más tarde también a hacer una recopilación es que día a día íbamos viendo una cronología de lo que iba sucediendo”.

Con todo, los dibujantes han conseguido plasmar de forma cronológica, desde el inicio del confinamiento hasta ese momento en el que la sociedad española comienza a ver la luz, con la bajada de restricciones y las primeras salidas fuera del hogar. Un extenso recorrido que no deja de lado el agradecimiento fervoroso a todos los profesionales sanitarios y aquellos otros que mantuvieron la primera línea ante un virus desconocido en aquel marzo de 2020.

La exposición, así como el libro recopilatorio de Crónicas de una pandemia, trata el tema desde “variados puntos de vista, desde la economía, lo social, lo sanitario o la propia gestión política”, concluía Duarte.