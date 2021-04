La ONCE reparte 245.000 euros entre siete vecinos de Villamanrique

La ONCE ha repartido una parte de la fortuna del sorteo de este lunes en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa, donde José Antonio Nieto ha vendido siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 245.000 euros entre sus vecinos.

Nieto es uno de los tres vendedores que la ONCE tiene en Villamanrique. “Aquí me conoce todo el mundo, después de 14 años”, explicaba esta mañana encantado por el premio dado. “Este es un pueblo de trabajadores y me alegro mucho por todo el que le haya tocado, y más como está la cosa, seguro que les ha aliviado un poco”, decía. En 2013 José Antonio Nieto dio a su municipio otros 275.000 euros de un sorteo del Cuponazo.

El sorteo de este lunes estaba dedicado a la energía asequible y no contaminante dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha dejado otros 175.000 euros en San Fernando (Cádiz) por lo que ha repartido en total 420.000 euros entre las provincias de Huelva y Cádiz. El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Y para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el domingo 2 de mayo, la ONCE ofrecerá un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.