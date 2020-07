El PP de Sevilla tacha de "chantaje" la propuesta para que los municipios cedan sus ahorros al Estado

El PP de Sevilla ha calificado de "chantaje inadmisible" que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez esté proponiendo la cesión de los ahorros municipales al Estado a cambio de permitir su uso y ha reclamado al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Vilallobos, al que acusa de "connivencia", que "haga su trabajo y defienda a los ayuntamientos reivindicando junto al PP el uso del superávit y los fondos bancarios", sin condiciones de este tipo.

En un comunicado, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha asegurado este martes que el Gobierno ya estaba estudiando en el mes de marzo "confiscar el superávit generado en 2019 y los fondos bancarios de las entidades locales", algo que relacionó con una "nefasta gestión de la crisis"

"Con este objetivo se puso a trabajar el PSOE sevillano al servicio del partido y no de los ayuntamientos". Virginia Pérez alude a la propuesta del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, y más recientemente de Villalobos, que "salieron en avanzadilla apoyando la intención del Gobierno de apropiarse de los ahorros municipales”.

“Y es un chantaje porque la propuesta del gobierno de Sánchez así lo demuestra: si me dejáis vuestros ahorros ahora, el gobierno del PSOE os lo irá devolviendo para usarlo en los próximos 10 años. Si no nos lo prestáis, os quedáis sin vuestros ahorros. Así está trabajando el PSOE desde el gobierno con el vergonzoso apoyo de Villalobos desde la Diputación de Sevilla y eso es un chantaje inadmisible que desde el PP no vamos a permitir".

En este sentido, considera que Villalobos debe exigir que permita el uso de los fondos bancarios y el superávit de 2019 a todas las entidades locales, sin condiciones.

El presidente de la Diputación ha venido defendiendo que prefiere que ese dinero que ahora está inmovilizado en los bancos por que por ley no se puede gastar sirva para afrontar el tremendo gasto social del país, siempre que vuelva a los ayuntamientos y haya contraprestaciones. En cualquier caso, prestarlo es una decisión voluntaria de cada pleno.

Dudas sobre la constitucionalidad de la medida

Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha insistido en que los ayuntamientos están "absolutamente asfixiados y con las manos atadas a pesar de disponer de ahorros y superávit y lo que tendría que hacer el gobierno de España es desbloquear esa situación y que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros y el superávit para invertirlos en sus pueblos".

La propuesta para que los ayuntamientos cedan los depósitos bancarios al gobierno a cambio de devolvérselos en los próximos 10 años y que puedan usarlos "esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen", insiste Moreno.

El grupo popular en la Diputación ha presentado una moción que será debatida en el próximo pleno para que éste manifieste el rechazo "a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles".

En la misma, también se propondrá instar al gobierno de España a "respetar y garantizar la autonomía que la Constitución otorga a las entidades locales para la gestión de sus recursos y atender las demandas de ayuntamientos y diputaciones para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos del Covid-19".