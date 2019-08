El PP recuerda que el plan contra la despoblación depende de que Hacienda autorice a usar los fondos

El PP de Sevilla ha advertido este lunes que el plan contra la despoblación en el mundo rural sevillano que ha anunciado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), puede responder "más a criterios políticos y propagandísticos" que "a una intención clara de resolver el problema mediante un plan realista y adaptado a las necesidades de las zonas despobladas de la provincia como son Sierra Morena y Sierra Sur”.

En este sentido, su portavoz, Luis Paniagua, ha recordado en un comunicado que Villalobos ha vinculado en parte ese plan a que el Ministerio de Hacienda autorice a la Diputación a usar el 30% de los fondos que tiene en depósitos bancarios.

"Lamentablemente, ya sabemos que Pedro Sánchez lleva meses jugando al parchís con Podemos mientras mantiene paralizado a este país”, ha dicho.

Según explicó el presidente de la Diputación, su intención es poner esos 100 millones de los depósitos a la vez que ha instado a la Junta y al Gobierno central a poner otro tanto.

“Que Villalobos no empiece la casa por el tejado porque no puede vincular el futuro de un plan tan importante como éste a la decisión de Pedro Sánchez", que "no es de fiar".

El PP insta a "empezar por abajo", reclamando de forma contundente a Moncloa que los ayuntamientos puedan utilizar sus depósitos bancarios para invertir en sus municipios y la Diputación tenga garantizado este dinero para desarrollar este plan contra la despoblación.

El PP propone crear una mesa de trabajo, para lograr la mayor transparencia

En la última década, la población se ha incrementado en la provincia en casi un 3,5% pero ha habido 50 municipios que han perdido vecinos.

"Por ello, desde el grupo popular reclamaremos a Villalobos, en primer lugar, un plan más ambicioso asentado en tres pilares imprescindibles: economía y empleo, infraestructuras y transportes y servicios sociales con el objetivo de fomentar el incremento de la población, alcanzar el equilibrio territorial en la provincia y, lo más importante, garantizar los mismos derechos a todos los sevillanos vivan donde vivan”.

En el área de economía y empleo, el plan contra la despoblación tendría que incluir, según el PP, incentivos fiscales para favorecer el autoempleo y la instalación de empresas; potenciar la agroindustria y los recursos naturales de la zona para generar una industria turística, implantación de sedes administrativas para facilitar las gestiones burocráticas de los vecinos.

El PP también propone una mesa de trabajo política que “ofrezca transparencia a este plan ante el temor de que Villalobos la convierta en una nueva oficina de propaganda política del PSOE”.