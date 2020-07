VOX exige al alcalde la retirada de la bandera LGTBI del Consistorio por vulnerar la ley

El coordinador municipal de VOX en Mairena del Alcor, José Manuel Ruiz Gutierrez, ha exigido al alcalde del municipio, el popular Juan Manuel López Domínguez, que retire del edificio consistorial la bandera LGTBI por vulnerar la ley vigente.

El representante de VOX en la comarca de Los Alcores recordó que “el equipo de Gobierno se está saltando a la torera una sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

José Manuel Ruiz recuerda al regidor que en los edificios públicos sólo deben ondear las banderas que representan a todos los maireneros en su conjunto, y en este caso la bandera LGTBI “sólo representa a una parte de los ciudadanos de Mairena, por lo que como dicta el Tribunal Supremo, esa bandera no puede ondear en ningún edificio publico.

El dirigente de Vox también ha lamentado “la actitud del Partido Popular apoyando y subvencionado infatigablemente a las asociaciones pertenecientes al lobby LGTBI, incluso legislando en su favor, para imponer a la sociedad una visión unilateral propia de la ideología de género”.

“El PP ha derivado en los últimos años al servicio de la agenda ideológica de los partidos de izquierdas y de extrema izquierda, tratando de arañar votos en un nicho en el que desprecian a todo lo que representa el PP”, opina.