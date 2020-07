Villalobos respalda el plan para que municipios y diputaciones presten sus ahorros al Estado

Toscano fue el primero en lanzar el globo sonda

Preguntado sobre si estos préstamos no perjudicarán a los ayuntamientos cuando es inminente la caída en sus ingresos por el parón de la economía y el aumento del gasto social, Villalobos asegura que no, que "todo lo contrario". Esa reducción tendrá efecto sobre todo a partir del año 2022 y la liquidación o devolución del 50% préstamo, si los porcentajes no varían en la negociación, llegarán en los próximos diez años.

Los ayuntamientos no pueden gastar ahora ese dinero por la ley de estabilidad presupuestaria, que sólo les permite aumentar en un pequeño porcentaje su gasto cada año. También Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas, había planteado hace meses dar liquidez al Estado transfiriendo el ahorro municipal al Banco de España. Ya se interpretó como un globo sonda de una propuesta de Hacienda en esa línea.