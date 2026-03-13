Un agresor mantiene bajo amenazas durante hora y media a personal y pacientes del consultorio de El Ronquillo

En pleno Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios, el consultorio de El Ronquillo fue escenario este jueves de un grave episodio de violencia que mantuvo durante más de una hora y media bajo amenazas a profesionales y pacientes.

Según ha denunciado el Sindicato Médico de Sevilla, fue alrededor de las 13:30 horas cuando un hombre accedió al consultorio vociferando y con una herida en la cabeza que, según explicó, se había producido tras recibir un botellazo en un bar. "En ese momento, las dos consultas del centro, la de medicina y enfermería, estaban ocupadas y la sala de espera se encontraba llena", remarca el sindicato en un comunicado.

El personal de enfermería accedió a atenderlo de inmediato, practicándole las curas necesarias, pero, tras la asistencia, el individuo exigió que se le entregara en ese mismo momento un parte de lesiones y fue cuando el enfermero le indicó que ese documento debía emitirlo la médica una vez terminara de atender al paciente que tenía en consulta cuando el hombre comenzó a golpear y a lanzar amenazas, insistiendo en que el parte debía hacerse de forma inmediata y advirtiendo de que, en caso contrario, "la iba a liar".

Ante la situación, el personal del centro avisó al servicio de emergencias 112 para solicitar la presencia de la Guardia Civil o de otros cuerpos de seguridad con el fin de garantizar la seguridad en el consultorio.

"Mientras se producía este incidente, el centro recibió una llamada urgente alertando de una persona inconsciente en la vía pública. La médica, única facultativa del consultorio, salió con el equipo de urgencias para atender la emergencia. Según el sindicato, durante ese momento el agresor intensificó su actitud violenta, profiriendo amenazas y dificultando la salida del equipo sanitario", explica el sindicato.

"Tras atender a la paciente en la calle, la médica decidió trasladarla al consultorio para continuar la valoración y administrarle medicación en condiciones adecuadas. Sin embargo, a su llegada la actitud del agresor volvió a poner en riesgo la atención sanitaria", añade. Finalmente, la facultativa determinó finalmente que la paciente debía ser trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena y llegó a solicitar al Centro Coordinador de Urgencias la posibilidad de movilizar un helicóptero ante la gravedad del caso.

Según el Sindicato Médico de Sevilla, durante el episodio el agresor continuó amenazando a las personas presentes. En un momento en que abandonó el edificio, el personal optó por cerrar la puerta del consultorio para proteger a profesionales y pacientes, mientras el individuo seguía golpeando y gritando desde el exterior.

No fue hasta alrededor de las 15:00 horas cuando el equipo sanitario pudo salir en ambulancia para realizar un intercambio asistencial con un equipo de emergencias a la altura de Guillena.

El sindicato denuncia que durante todo ese tiempo "no acudió ningún miembro de las fuerzas de seguridad al centro pese al aviso realizado", lo que, a su juicio, generó una situación de "extrema vulnerabilidad para los profesionales y las personas presentes".

Tras lo ocurrido, los sanitarios del consultorio tuvieron que ser atendidos por personal de guardia de otro centro de salud al presentar un cuadro de ansiedad derivado del incidente.

El Sindicato Médico de Sevilla ha reclamado a las administraciones competentes que refuercen las medidas de seguridad en los centros sanitarios y garanticen una respuesta inmediata ante agresiones, al considerar que este tipo de episodios no solo afectan a los profesionales, sino que también pueden comprometer la atención a los pacientes.