Alanís podrá celebrar consulta popular sobre su romería de mayo

El Gobierno de España ha autorizado este martes la celebración de una consulta popular en el municipiode Alanís para que sus habitantes decidan sobre el posible cambio de fecha de su tradicional romería de María Auxiliadora. La propuesta, que fue aprobada durante la reunión del Consejo de Ministros, permitirá a los vecinos expresar su opinión respecto a si la celebración debe mantenerse el último domingo de mayo, como marca la tradición, o adelantarse al último sábado de ese mismo mes, según ha confirmado el Ejecutivo.

La solicitud presentada por el Ayuntamiento de Alanís cumple con todos los requisitos legales establecidos en la normativa vigente para este tipo de procedimientos. El Gobierno ha verificado que se trata de "un asunto de competencia propia municipal y un asunto local", además de constatar que "el tema es de especial relevancia para los intereses de los vecinos y no es relativo a la Hacienda Local". Estos criterios están alineados con lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que determina las condiciones para la autorización de consultas populares a nivel municipal.

La iniciativa tiene su origen en una propuesta del equipo de gobierno municipal que se formalizó el 26 de diciembre de 2024, cuando el Pleno del Ayuntamiento acordó iniciar el procedimiento para la consulta. Desde entonces, el consistorio ha seguido todos los pasos administrativos necesarios hasta obtener la preceptiva autorización estatal, amparada en el artículo 149.1.32ª de la Constitución Española, que establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

El proceso de consulta popular en Alanís

Una vez recibida la autorización del Gobierno central, el Ayuntamiento de Alanís podrá convocar oficialmente la consulta popular para que los vecinos del municipio sevillano puedan expresar democráticamente su preferencia sobre el día de celebración de su romería. La pregunta que se someterá a votación buscará determinar si la ciudadanía está de acuerdo con cambiar la fecha de la romería del último domingo de mayo al último sábado del mismo mes.

Según ha podido confirmar esta redacción, la romería en honor a María Auxiliadora constituye uno de los eventos festivos más importantes del calendario local de Alanís. Tradicionalmente, el Ayuntamiento, a través de sus Delegaciones de Cultura y Festejos, organiza esta celebración en colaboración con el Grupo Parroquial de María Auxiliadora, siendo la administración municipal "la promotora principal de los actos festivos a celebrar", tal como recoge la documentación municipal.

El procedimiento seguido por el consistorio alanisense ha respetado escrupulosamente el marco normativo que regula este tipo de consultas ciudadanas. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce en su artículo 18 el derecho de los vecinos a solicitar la celebración de consultas populares, estableciendo un mecanismo de participación directa en asuntos de interés local que complementa los cauces representativos habituales.

Las romerías como patrimonio cultural andaluz

Las romerías constituyen una de las expresiones culturales y festivas más arraigadas en la tradición andaluza, combinando elementos religiosos y profanos en celebraciones que suelen congregar a buena parte de la población local. En el caso específico de Alanís, la romería de María Auxiliadora representa no solo un acto devocional sino también un importante evento social que refuerza los lazos comunitarios entre los vecinos del municipio.

La posibilidad de trasladar la celebración del domingo al sábado podría responder a diversos factores prácticos y sociales, como facilitar la asistencia de más personas al no coincidir con el final del fin de semana, momento en que muchos visitantes y residentes temporales suelen regresar a sus lugares de residencia habitual. Sin embargo, cualquier modificación de una tradición consolidada requiere del consenso ciudadano, motivo por el cual el Ayuntamiento ha optado por la vía de la consulta popular.

Expertos en patrimonio cultural inmaterial consultados señalan que las fiestas y celebraciones populares evolucionan naturalmente con el tiempo, adaptándose a las circunstancias sociales y necesidades de cada época. La decisión de someter este cambio a consulta refleja la importancia que la administración local otorga a la opinión de sus vecinos en asuntos que afectan directamente a sus tradiciones y forma de vida.

¿Cómo funcionan las consultas populares municipales?

Las consultas populares a nivel municipal representan un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre asuntos específicos de competencia local. A diferencia de los referéndums de ámbito nacional, estas consultas están reguladas por la legislación de régimen local y requieren de la autorización expresa del Gobierno central, tal como establece la Constitución.

Para su celebración, es necesario que el Pleno municipal apruebe por mayoría absoluta la realización de la consulta, que el asunto sea de competencia municipal y de especial relevancia para los intereses de los vecinos, y que no afecte a cuestiones relativas a la Hacienda Local. Una vez autorizada por el Consejo de Ministros, el Ayuntamiento debe convocar formalmente la consulta, estableciendo la fecha, la pregunta concreta y los detalles del procedimiento de votación.

Aunque el resultado de estas consultas no tiene carácter jurídicamente vinculante, en la práctica suele ser respetado por las corporaciones municipales como expresión de la voluntad popular. En el caso de Alanís, la decisión final sobre el cambio de fecha de la romería dependerá del sentir mayoritario de sus vecinos, en un ejercicio de participación ciudadana que refuerza el carácter democrático de la gestión municipal.

En los próximos días, se espera que el Ayuntamiento de Alanís anuncie oficialmente los detalles de la consulta, incluyendo la fecha exacta de su celebración y los mecanismos habilitados para garantizar la máxima participación posible de los vecinos en esta importante decisión colectiva sobre uno de los eventos más significativos del calendario festivo local.