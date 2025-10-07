Alcaldes de El Coronil, Montellano, Puerto Serrano y El Palmar vuelven a reclamar el arreglo de la A-375 de Utrera a Puerto Serrano

Alcaldes y delegados de El Coronil, Montellano, El Palmar (Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz) se unen de nuevo para volver a exigir el arreglo urgente de la A-375 Sevilla-Ronda, en los tramos de Utrera a Puerto Serrano, una carretera que soporta más de 5.000 vehículos diarios, en torno a un 5% pesados, y de la que depende la vida diaria de muchos vecinos y vecinas de estas localidades. En total suman casi 100.000 personas en la comarca.

Los dirigentes locales han recordado a los responsables de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que, tras la denuncia del mes de febrero, a la que se sumaron los empresarios de la zona, “el delegado de la Consejería de Fomento en Sevilla nos reunió y se comprometió entonces a realizar algún arreglo, mínimo, que realmente han resultado ser parches”.

En dicha reunión, el responsable de la Junta aludió entonces a la “falta de disponibilidad presupuestaria, la misma excusa que nos habían dado en 2023 y en 2024”. “Ahora se abre un periodo en el que se tienen que elaborar los presupuestos para 2026, por lo que si hay voluntad política confiamos en que se incluirá el arreglo de la vía: a la tercera veremos si va la vencida”, han subrayado.

“Esta carretera empeora por días, -han reiterado los alcaldes- poniendo en peligro la seguridad de nuestra población, de los trabajadores que la transitan a diario y también suponiendo un escollo al cada vez mayor paso del turismo hacia la Sierra de Cádiz y Málaga, en coche, motos y caravanas”. “En 2025 no deberíamos estar hablando de arreglo por este estado lamentable, sino de desdoble”.