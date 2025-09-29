Arde una nave de materiales de construcción en Palomares del Río
Afecta a un almacén en el Polígono La Zarza. No hay heridos.
Golpe al robo de aceitunas en Sevilla: ocho implicados y 30.000 kilos incautados en una gran operación de la Guardia Civil
Un Policía Local de Mairena fuera de servicio detiene a una persona con una orden de búsqueda y detención
Un incendio afecta desde poco antes de las 19:00 a un almacén de materiales de construcción en Palomares del Río, sin que haya personas afectadas, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía.
Las llamas afectan a su zona exterior, según ha detallado el 112, que ha informado de que el aviso del fuego se ha recibido desde una nave en el Polígono La Zarza, sin que haya personas afectadas por las llamas o el humo.
El incendio ha provocado una intensa humareda que es visible desde varios puntos de la comarca del Aljarafe sevillano.
También te puede interesar
Lo último