Arde una nave de materiales de construcción en Palomares del Río

Un incendio afecta desde poco antes de las 19:00 a un almacén de materiales de construcción en Palomares del Río, sin que haya personas afectadas, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía.

Las llamas afectan a su zona exterior, según ha detallado el 112, que ha informado de que el aviso del fuego se ha recibido desde una nave en el Polígono La Zarza, sin que haya personas afectadas por las llamas o el humo.

El incendio ha provocado una intensa humareda que es visible desde varios puntos de la comarca del Aljarafe sevillano.