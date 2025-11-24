El alcalde de El Castillo de las Guardas alerta de un nuevo socavón en la A-476

El primer socavón apareció entre los kilómetros 3 y 6 de la carretera. En la imagen, la consejera de Fomento con el alcalde de la localidad

El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha avisado este lunes de la aparición de un nuevo socavón en la carretera A-476, concretamente en el kilómetro 1,2. El delegado territorial ha confirmado que se reparará con un proyecto de "urgencia" que empezará "en un par de días".

Esta vía permanece cortada al tráfico por los graves daños ocasionados por la borrasca Claudia a finales del mes de octubre. El primer socavón que obligó a obras de emergencia por parte de la Junta surgió entre los kilómetros 3 y 6.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este socavón ha aparecido en un punto distinto al que sufrió afecciones por la borrasca.

En esta línea, Domínguez ha pedido a la Junta que comiencen "inmediatamente" con las obras y que busquen alternativas para el acceso al municipio. "Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado, ya que no pueden entrar vehículos pesados, ya que tenemos problemas ya con el corte de la A-476", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que la aparición de este nuevo socavón, confirma "el grave deterioro y abandono" de esta vía. "No podemos permitir que el municipio siga partido en dos. Exijo a la Junta una intervención inmediata, completa y con recursos suficientes. Ya no valen parches", ha destacado