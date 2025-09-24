Un centenar de jóvenes empresarios y empresarias se reúnen en Écija en un encuentro interprovincial de negocios

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla), Miguel Ángel Pérez, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE Córdoba), Víctor Macías, dieron la bienvenida al cerca del centenar de participantes en un encuentro interprovincial de negocios, que se desarrolló ayer en el Palacio Benamejí, del municipio astigitano. La sesión estuvo organizada por la Diputación, a través de Prodetur, junto con AJE Sevilla y AJE Córdoba y el Ayuntamiento de Écija

Con este Networking Empresarial Interprovincial, se busca la creación de una red de contactos y un proyecto de intercomunicación duradero entre empresas de las provincias de Sevilla y Córdoba, aprovechando su cercanía geográfica.

El objetivo de estos encuentros de negocios, organizados por Prodetur, es contribuir a la competitividad de la joven empresa sevillana, al tiempo que se pretende generar un espacio de intercambio y de reuniones de trabajo entre empresarios y empresarias de distintos sectores, tanto para la oferta de sus productos o servicios como para la adquisición de técnicas complementarias que redunden en la mejora de la capacidad de sus negocios.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2010 se han celebrado 47 encuentros provinciales y 13 de carácter luso-andaluz, con la participación, en total, de más de 5.600 empresarios y empresarias de diversos sectores.

Para el vicepresidente de Prodetur, Rodríguez Hans, este tipo de encuentros de negocios interprovinciales contribuyen a reforzar los lazos entre territorios cercanos, “compartiendo talento, creatividad y espíritu innovador”. También destacó la cooperación como “clave para crecer”, así como el intercambio de experiencias como herramienta “para abrir nuevos caminos de colaboración”.

Filosofía práctica para jóvenes empresarios

Tras el acto de inauguración, la jornada continuó con la ponencia titulada ‘Rompiendo mitos: Filosofía práctica para jóvenes empresarios’, impartida por el filósofo, ensayista y divulgador David Pastor Vico, quien ha desarrollado una notable actividad en el mundo hispanohablante y principalmente en México, donde ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Imparte conferencias y talleres en universidades, instituciones públicas y empresas, donde promueve el valor del pensamiento riguroso como herramienta para la toma de decisiones y el desarrollo personal.

Concluida la conferencia de Pastor Vico, la cita se prolongó con el networking o rueda de negocios, en la que cada participante tuvo la oportunidad de presentar los productos o servicios de su empresa y establecer contactos comerciales.

“Desde Prodetur seguiremos impulsando iniciativas como esta, que no solo generan oportunidades de negocio, sino que contribuyen a construir una comunidad empresarial más sólida”, aseguró el vicepresidente de la sociedad provincial dependiente de la Diputación de Sevilla.