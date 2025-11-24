El Consorcio de Bomberos participa en un simulacro de búsqueda de personas con drones en el Guadalquivir

Profesionales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, coordinados por la Jefatura de Zona Operativa del Aljarafe, participaron el pasado viernes en un simulacro de búsqueda de dos personas desaparecidas en el entorno del río Guadalquivir, utilizando drones.

Este ejercicio formó parte de las actividades programadas dentro del IV Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales, celebrado en San Juan de Aznalfarache durante el pasado fin de semana. El evento estuvo organizado por el Ayuntamiento, la Asociación de Unidades Aéreas de Andalucía y la Unidad Aérea de la Policía Local de San Juan. El objetivo del ejercicio fue ensayar y coordinar los protocolos de actuación para la localización de personas desaparecidas en situaciones reales, combinando recursos terrestres, acuáticos y aéreos. Los drones son especialmente útiles en este tipo de situaciones.

En el simulacro de búsqueda participaron miembros de la Asociación de Unidades Aéreas de Seguridad (UAS) de Andalucía; Asemerpas (Asociación Seguridad y Emergencias con RPA o Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente); la Policía Local de San de Aznalfarache, la Policía Nacional, la UAP de San Juan y miembros de Protección Civil, además de profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos.

Para las labores de búsqueda de los desaparecidos, se utilizaron drones con cámara térmica pilotados por miembros de la unidad aérea de la Policía Local de San Juan de Aznalfarache y la unidad canina de búsqueda y rescate. El simulacro se desarrolló en la zona de la ribera del río Nuestra Señora del Carmen.

El Congreso

El Congreso, cuyo acto inaugural se desarrolló en el Teatro Municipal Romero San Juan, incluyó ponencias y actividades de convivencia en las que participaron especialistas en seguridad de toda Andalucía, con la intención de profundizar en el uso de drones como herramienta clave en la gestión de emergencias y en la seguridad pública.

Durante las jornadas del congreso, se abordaron también otros aspectos relacionados con la nueva normativa europea, reflejada en el Real Decreto 517/2024, y su interacción con la legislación española, además de los protocolos de coordinación entre las fuerzas de seguridad y los controladores aéreos.