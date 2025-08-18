Detenido el dueño de un bar por denunciar falsamente el robo de unas máquinas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Mairena del Alcor por denunciar falsamente el robo de unas máquinas recreativas. El sospechoso era el dueño del bar en el que supuestamente se cometió el falso robo.

Según informó este lunes el instituto armado en una nota de prensa, la investigación se inició tras una denuncia presentada por el administrador de una empresa de máquinas recreativas. Este hombre, en dependencias oficiales, manifestó la sustracción de tres máquinas pertenecientes a su empresa. Dichas máquinas se encontraban en el mismo bar de Mairena, y eran repuestas cada vez que se sustraían. El valor de las máquinas es de 27.000 euros.

Los supuestos robos se cometían precisamente las noches de los domingos, la jornada previa a la retirada de la recaudación, que se realizaba las mañanas de los lunes. Durante la investigación, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento. Los agentes averiguaron que el sistema de alarma presentaba conexiones y desconexiones sistemáticas en los horarios que presuntamente se habían cometidos los robos.

La Guardia Civil centró su línea de investigación sobre el propietario del establecimiento como principal sospechoso. Fruto de dicho dispositivo de vigilancia, observaron como el hostelero y otra persona cargaban presuntamente una máquina recreativa en el interior de una furgoneta. Durante el seguimiento realizado por los agentes a la furgoneta, llegaron hasta una vivienda, propiedad del sospechoso, en la que descargaron la citada máquina. El dueño del bar llevaba las máquinas hasta una finca suya, donde las ocultaba. Para ello, alquilaba un vehículo utilizado para las mudanzas.

La operación finalizó con la detención del dueño del local, al que se la han imputado tres delitos de simulación, asi como otros tres de robo. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. El caso lo ha llevado el área de investigación del puesto principal de Los Alcores de la Guardia Civil.