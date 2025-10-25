Estepa celebra la I Jornada de Turismo Gastronómico para impulsar el oleoturismo y los productos locales

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, participó en la inauguración de la I Jornada de Turismo Gastronómico de la Denominación de Origen Estepa, un encuentro que reunió a representantes institucionales, productores locales y expertos del sector para poner en valor la gastronomía, el turismo gastronómico y el patrimonio agroalimentario de la comarca.

El acto de apertura contó también con la participación de José María Loring, presidente de la Denominación de Origen Estepa y Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa. Durante la inauguración, se destacó el papel del oleoturismo como motor de desarrollo sostenible y como elemento diferenciador del turismo en la provincia de Sevilla.

Rodríguez Hans felicitó a la Denominación de Origen Estepa por esta iniciativa “que nace con vocación de poner en valor la gastronomía, los productos locales y la riqueza turística de Estepa y su comarca”.

El vicepresidente de Prodetur destacó además el valor del turismo de experiencias, “que va más allá de visitar un destino: que busca vivirlo, sentirlo y saborearlo”. En este sentido, señaló que el oleoturismo es una “poderosa herramienta” para el desarrollo local sostenible, “que genera actividad económica, fija población y promueve la conservación del paisaje”.

Rodríguez Hans recordó también el trabajo de Prodetur en la diversificación de la oferta turística de la provincia, especialmente en el ámbito gastronómico, y destacó la participación de la entidad en la iniciativa ‘Oleoturismo España’: “Una apuesta conjunta con otros territorios productores para situar a Sevilla en el mapa nacional e internacional del turismo vinculado al olivar”, indicó.

Expertos y productores locales

La jornada incluyó ponencias de especialistas como Juan Ignacio Pulido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, y Evaristo Velasco Carrillo de Albornoz, consultor y formador turístico, además de una mesa redonda con productores locales como la I.G.P. Mantecados y Polvorones de Estepa, El Pájaro de la Miel, Bodegón Hermanos Blanco, Anís Bravío y Purista Coffee Roasters.

Según el vicepresidente de Prodetur, “encuentros como este son fundamentales para tejer alianzas, compartir conocimiento y diseñar nuevas estrategias. El futuro del turismo pasa por la sostenibilidad y la experiencia. Y en eso, Estepa tiene mucho que enseñar y mucho que ofrecer”.