Estepa presenta su Cartel de la Navidad 2025, una obra que eleva la tradición

Estepa ya tiene imagen oficial para anunciar su Navidad 2025. El Consejo Regulador de las IGP’s Mantecados y Polvorones de Estepa ha presentado en el Ayuntamiento el quinto cartel editado por la entidad, una obra firmada por el artista estepeño Francisco Javier Rodríguez Martín, que ha emocionado por su simbolismo, su arraigo y su mirada profundamente estepeña.

El acto, celebrado este miércoles 26 de noviembre y presidido por el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, contó también con la intervención del presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, y del propio cartelista, que explicó los detalles y la inspiración de una pieza nacida desde la memoria y la devoción.

Rodríguez Martín, dorador de formación y amante confeso de las tradiciones locales, ha creado un cartel que rinde homenaje a Ntra. Sra. de los Remedios en el año de su Coronación Canónica. La obra recupera el cerro de San Cristóbal tal y como el artista lo veía en su infancia: cercano, imponente y bañado por un cielo que sostiene la palabra Navidad y una estrella de oriente que él mismo identifica con la figura de su madre. Esa estrella guía a los tres Magos, representados en la falda del cerro, justo sobre el nombre de Estepa.

En la parte inferior destacan varias bolas de Navidad, entre ellas una en color morado que recoge la silueta del Nazareno de Estepa, un guiño directo al 400 aniversario fundacional de su Hermandad.

Un icono que abre la puerta a la Navidad estepeña

Con la presentación de este nuevo cartel, Estepa vuelve a poner en valor el talento local y la capacidad de unir tradición, identidad y creación artística en una imagen que, desde hoy, se convierte en anuncio oficial del tiempo más esperado del año.

Para el Consejo Regulador, esta obra supone un símbolo de orgullo y pertenencia, y un recordatorio de que los Mantecados y Polvorones de Estepa —amparados por su doble sello de calidad y marchamo europeo— forman parte inseparable del espíritu navideño de la localidad.

El cartel ya está disponible para su difusión y acompañará la promoción de la campaña navideña 2025, consolidándose como un nuevo hito en la historia visual de Estepa y en su manera única de anunciar que, un año más, la Navidad comienza aquí.