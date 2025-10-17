Se graba conduciendo a 180 kilómetros por hora y acaba investigado por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 29 años, vecino de Constantina, como presunto autor de un delito de conducción temeraria tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que se le veía conduciendo a más de 180 kilómetros por hora.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron el vídeo en una cuenta de una red social, donde el conductor aparecía grabándose mientras circulaba a gran velocidad. Tras el análisis del perfil y del material publicado, los investigadores lograron identificar al presunto autor y localizar el vehículo implicado.

Durante la inspección del automóvil, la Guardia Civil confirmó que coincidían la marca, el modelo y otros elementos identificativos con los que aparecían en las imágenes difundidas. Una vez verificados los indicios, el conductor fue investigado por un delito de conducción temeraria, dado el riesgo que su conducta suponía para la seguridad vial.

Las diligencias instruidas, junto con el vídeo y las capturas de pantalla como pruebas documentales, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra.

La investigación ha sido desarrollada por efectivos de la 4ª Compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.