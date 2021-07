David Sánchez, la verdadera identidad del obispo que estuvo en Osuna

Ni es un falso obispo. Ni pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, como afirmó ayer el Arzobispado de Sevilla. Se llama David Sánchez y es arzobispo primado presidente de la Iglesia Vetero Católica Liberal, que pertenece a la Comunión Anglicana Libre Internacional, con sedes en todo el mundo, incluida España.

Así se identifica este toledano que tanto ha dado que hablar en Osuna los últimos días desde que estuvo allí el pasado 23 de junio durante cinco horas para ordenar a un sacerdote, lo que generó todo tipo de comentarios, incluida una advertencia por parte de los párrocos de la Villa Ducal.

“Estuvimos exactamente cinco horas. Para ser precisos, de 15:00 a 20:00”, explica David Sánchez, provincial de Europa y África para la Comunión Anglicana Libre Internacional. Durante este tiempo comió en un restaurante ursaonés donde los empleados le preguntaron por su procedencia. Les dijo que era de un pueblo de Toledo y obispo, una respuesta que fue el origen de una confusión que llevó a los párrocos de este municipio de la campiña a pedir a los fieles el pasado domingo que no solicitaran la administración de sacramentos ni servicios sacerdotales a este enigmático mitrado.

El Arzobispado de Sevilla informó de que se trataba de un obispo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, contraria a los postulados del Concilio Vaticano II.

David Sánchez, en declaraciones a Diario de Sevilla, aclara esta confusión. Asegura que la Iglesia a la que pertenece comparte en España con dicha fraternidad la liturgia “tradicionalista”, pero que en doctrina es “liberal”, “pues nos hemos adaptado a los tiempos”. “Aceptamos el matrimonio homosexual y la ordenación de sacerdotes con esa orientación”, detalla.

Respecto al motivo por el que viste igual que un obispo católico romano, responde que “poseemos sucesión apostólica procedente de la Iglesia Católica Romana y tenemos los mismos sacramentos, al igual que los ortodoxos o los anglicanos”. “No se preocupen –en referencia al Arzobispado de Sevilla– que no voy a impartir ningún sacramento, a no ser que un fiel me lo pida, que en todo caso es su libertad”, abunda.

“A diferencia de los obispos romanos, nosotros tenemos trabajos civiles y ejerzo de técnico sanitario”, refiere. Durante la crisis del Covid, “salvó vidas”. “¿Por qué no había curas romanos dando la unción de enfermos en ese momento? Yo escuché muchas confesiones de personas que no sabían si iban a seguir viviendo”, asegura este toledano, que lamenta la alarma “injustificada” creada por la Iglesia Católica Romana de Sevilla.