Estabilizado un incendio en Sanlúcar la Mayor que afectaba a Las Doblas
El Infoca ha informado de que en la zona trabajaron, por aire, un helicóptero Súper Puma, uno semipesado y dos aviones anfibios ligeros
La Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, de nuevo cortada por un incendio
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha estabilizado a las 21:15 horas el incendio que se declaró poco antes de las 19:30 horas en el paraje de Las Doblas de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que en la zona han trabajado por aire un helicóptero Súper Puma, uno semipesado y dos aviones anfibios ligeros, que se han retirado al caer la noche.
Por tierra trabajan en su control dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y dos autobombas.
También te puede interesar
Lo último