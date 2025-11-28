Javier Fernández pone a La Campana como ejemplo de “pueblo amable con el medioambiente”

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, visitó esta semana la localidad sevillana de La Campana junto a su alcalde, Manuel Fernández, con un recorrido en el que ambos pudieron comprobar cómo van los proyectos puesto en marcha gracias a la financiación del Gobierno a través de la institución provincial.

En la visita, el presidente provincial señaló que tras su aprobación en el Pleno de este jueves 27 de noviembre “La Campana va a recibir 1,5 millones de euros directamente de la Diputación a través del Plan Sevilla 2030. Un millón irá destinado a un nuevo aparcamiento subterráneo, que va a permitir no solamente el aparcamiento sino la peatonalización de una zona importante del centro. El otro medio millón está dentro del Plan Más Sevilla Turístico”.

Manuel Fernández, por su parte, subrayó que “estamos encantados de que nos lleguen este tipo de recursos porque los ayuntamientos no podríamos hacer todas estas mejoras si no fuera con la ayuda de la Diputación”, recordando que “uno de los proyectos estrella de esta legislatura va a ser ese nuevo parking que se va a construir al lado del Ayuntamiento”.

Durante el recorrido por la obra acometida en el carril bici, el presidente señaló que “el municipio está invirtiendo en algo que para mí es fundamental, que es en la sostenibilidad. He tenido la oportunidad de ver cómo una de las prioridades del equipo de gobierno es el fomento de carriles bici, la peatonalización y el fomento de la digitalización”, puntualizando que “están trabajando, desde mi punto de vista, en la línea correcta”. “La Campana es el ejemplo de un municipio en el que se mira al futuro y donde se va incorporando ese concepto medioambiental de pueblo amable”, destacó el presidente al comprobar cómo se ha apostado por la creación del carril bici con una financiación de algo más de 800.000 euros a través del Programa PFEA desde 2022. Este 2026 se prevé la mejora del carril así como su accesibilidad desde otras partes del municipio con unos 220.000 euros más.

El recorrido de la visita pasó o también por la calle Palma, una de las actuaciones más destacadas que se vienen financiando a través del PFEA desde 2022. Con el embellecimiento, mejora de pavimentación y accesibilidad, así como la instalación de zonas verdes, esta calle del municipio se ha revitalizado con una inversión de 1,3 millones de euros.

Por último, el presidente y el alcalde finalizaron su visita en el Ayuntamiento, que ha recibido una dotación de unos 303.000 euros del PFEA para su reurbanización y la mejora de los espacios colindantes como la calle Aragón y la calle Luis Zarapico. En este sentido, el presidente ve “un muy buen uso del dinero público. Cada vez que vengo veo proyectos en ejecución y después ya los veo en funcionamiento”, enfatizó.

Bomberos de la Provincia de Sevilla durante la formación.

Bomberos del Consorcio reciben formación práctica sobre rescate en medio natural en barrancos, taludes y vías ferratas

Un total de 30 bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han participado en un Curso de Rescate en Medio Natural desarrollado entre el 17 y el 21 de noviembre en diferentes puntos de la provincia. El programa se ha diseñado para reproducir con la mayor fidelidad posible situaciones reales a las que estos profesionales de las emergencias podrían enfrentarse, incorporando ejercicios y supuestos de rescate en escenarios de alta exigencia técnica.

Se realizaron ejercicios en Alcalá de Guadaíra, concretamente en la zona conocida como la Retama; en el Pico del Hacho, en el término municipal de Lora de Estepa; y en el barranco del Calzadillas, en el término municipal de Almadén de la Plata.

Bomberos de la Provincia de Sevilla durante la formación.

Simulacro con drones

Profesionales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, coordinados por la Jefatura de Zona Operativa del Aljarafe, participaron el pasado viernes en un simulacro de búsqueda de dos personas desaparecidas en el entorno del río Guadalquivir, utilizando drones.

El grupo de bomberos que participó en el simulacro.

Este ejercicio formó parte de las actividades programadas dentro del IV Congreso Andaluz de Drones en Operaciones Policiales, celebrado en San Juan de Aznalfarache durante el pasado fin de semana. El evento estuvo organizado por el Ayuntamiento, la Asociación de Unidades Aéreas de Andalucía y la Unidad Aérea de la Policía Local de San Juan. El objetivo del ejercicio fue ensayar y coordinar los protocolos de actuación para la localización de personas desaparecidas en situaciones reales, combinando recursos terrestres, acuáticos y aéreos. Los drones son especialmente útiles en este tipo de situaciones.