La Junta licita el proyecto de construcción de la variante de Utrera que aliviará de tráfico el casco urbano

La Junta de Andalucía licita la redacción del proyecto constructivo de la Variante Este de Utrera. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por medio millón de euros (496.460 euros) el contrato que impulsará la nueva carretera con la que desviar todo el tráfico de largo recorrido y así, descongestionar de coches el casco urbano del municipio sevillano.

El Gobierno andaluz retoma un proyecto que se planteó hace 20 años, en 2006, cuando se iniciaron los primeros trabajos de una nueva carretera con dos carriles 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. Sin embargo, el proyecto para alejar todo el tráfico pesado de Utrera nunca llegó a avanzar y ni siquiera se licitaron las obras para su ejecución.

La nueva carretera se plantea al este de dicha población, con inicio en el kilómetro 17 de la A-394, en el puente existente sobre la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz, y final en el enlace existente entre la A-394 y la A-375, a la altura del kilómetro 23.

La Variante Este de Utrera permite todas las direcciones posibles, ya que en la circunvalación utrerana confluyen las carreteras A-376 Autovía Sevilla-Utrera, la A-394, la A-362 que conduce a Los Palacios y Villafranca, y la A-375 que se dirige a Puerto Serrano.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado el compromiso del Gobierno andaluz con Utrera, que no sólo se traduce en la construcción de viviendas públicas como la promoción de Ruedos de Consolación, sino también “con mejorar las comunicaciones con esta ciudad”. En ese sentido, ha señalado que, con esta licitación, “se empieza a ofrecer una respuesta a una demanda de los utreranos de hace más de dos décadas”. “En este Gobierno trabajamos en el corto y en el medio plazo”, ha añadido la titular de Fomento, que ha recordado otras actuaciones en el municipio como las recientes obras de renovación del firme de la carretera entre Utrera y Los Palacios (A-362).

El proyecto que se acaba de licitar responde a la situación de la carretera A-394, que cruza todo el municipio en forma de travesía, con un tráfico de cerca de 5.000 vehículos y con la particularidad de que una cuarta parte de los vehículos (27%) son camiones. Esa circunstancia hace que se plantee la construcción de la variante Este, con la idea de alejar este tráfico de largo recorrido del casco urbano, lo que beneficia tanto a los vecinos del municipio sevillano como aquellos camiones que escogen esta ruta.