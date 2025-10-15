Las mejores aceitunas 'aliñás' se dan cita en Mairena del Alcor el domingo 19 de octubre

Una de las técnicas gastronómicas más características de la provincia de Sevilla, las aceitunas aliñadas, tiene desde hace 15 años un concurso en Mairena del Alcor. Este año será el domingo 19 de octubre en el ya tradicional concurso que organiza la Asociación de Vecinos Plaza del Sol del municipio, en colaboración con la Hermandad de la Vera Cruz y el apoyo de más de 40 patrocinadores, entre los que se encuentra la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Una nutrida representación de los vecinos que organizan este XV Concurso de Aceitunas ‘Aliñá’ participó en la presentación del evento, el martes en la Casa de la Provincia de la Diputación. La cita tendrá lugar en el Centro Cívico Federico García Lorca de Mairena del Alcor, a partir de las 12:00, el próximo domingo. La inscripción en el concurso es gratuita. El certamen ha contando con entre 30 y 40 participantes de media.

A todos ellos, cuando llegan, se le asigna un número, que se convierte en referencia para las degustaciones. El jurado es el propio público que acude a la cita y que va pasando por los mostradores y probando los distintos aliños. Puede votar hasta tres números o propuestas, en una urna que se abre entorno a las 15:00. Tras ello, se entregan los trofeos, un olivo bañado en plata.

En tanto que transcurre la jornada, funciona una barra de la Hermandad de la Vera Cruz cuya recaudación se destina a fines sociales.

Los organizadores de este concurso destacan la enorme aceptación y emoción con la que muchas personas se inscriben en el mismo, con recetas arraigadas en sus familias y que se han transmitido de padres a hijos.

No solo hay concursantes de Mairena del Alcor, sino que llegan de municipios del entorno como Arahal, Utrera, Alcalá de Guadaíra o El Viso. Desde que se puso en marcha el certamen, solo ha dejado de celebrarse dos años, por el Covid.