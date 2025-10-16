La ministra Isabel Rodríguez entrega las llaves de 45 viviendas en Lebrija

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido “confianza en la política” durante la entrega de 45 viviendas asequibles en el municipio sevillano de Lebrija. Rodríguez ha reivindicado el papel fundamental de lo público y de la política útil para garantizar los pilares del Estado del bienestar. “La política es lo más grande que tiene la democracia, porque la política en España es esto: casas, hospitales, escuelas públicas”, ha defendido la ministra.

“Esto es la democracia, esto es el Estado del bienestar y esto es la política. Y por eso es por lo que yo trabajo cada día, por ustedes”, ha sentenciado. Rodríguez ha subrayado la importancia de los fondos del Plan de Recuperación: “Esto que ustedes ven, para hacerlo posible se necesitaban recursos, y fue Pedro Sánchez quien se fue a Bruselas y peleó los fondos de recuperación que han hecho posible que ahora yo, siendo ministra, esté aquí con ustedes”.

Las viviendas entregadas este jueves en Lebrija han sido financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros programas de inversión del Ministerio, todos ellos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

De esta forma, el coste de las obras ha sido financiado en un 82,7% por el Gobierno de España, en el marco del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) con una inversión total de 3,9 millones de euros.

La ministra ha finalizado asegurando que hoy el Gobierno cumple con los vecinos de Lebrija, con su alcalde Pepe Barroso y con el derecho a la vivienda. “A disfrutar de sus casas y a disfrutar de su vida. Sean felices”, ha concluido.

Por su parte, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha recordado a la ministra que tienen "un gran reto por delante" en materia de vivienda y, por ello, “tenemos que avanzar” en asuntos como el próximo Plan Estatal de Vivienda. Así, ha señalado que “Andalucía ha presentado 22 alegaciones al plan y seguimos tendiendo la mano para llegar a acuerdos y para poner en marcha más vivienda protegida y rehabilitar más viviendas”.