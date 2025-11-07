Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

El suceso se produjo tras una colisión entre un coche y una moto

Accidente Isla Mayor
Accidente Isla Mayor / @E112Andalucia

Un joven de 19 años ha fallecido este jueves por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-8053, a la altura del Poblado de Alfonso XIII, en el municipio sevillano de Isla Mayor, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21:50 horas, cuando varios testigos alertaron al 112 de una colisión entre un coche y una motocicleta. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios, el joven falleció en el lugar del accidente, sin que fuera posible su traslado al hospital.

