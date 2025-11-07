Muere un joven de 19 años en un accidente de tráfico en Isla Mayor

Un joven de 19 años ha fallecido este jueves por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-8053, a la altura del Poblado de Alfonso XIII, en el municipio sevillano de Isla Mayor, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 21:50 horas, cuando varios testigos alertaron al 112 de una colisión entre un coche y una motocicleta. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios, el joven falleció en el lugar del accidente, sin que fuera posible su traslado al hospital.