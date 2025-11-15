La ONCE adelanta la Navidad con un Rasca de 300.000 euros en Écija

Un acertante de Écija ha ganado un premio de 300.000 euros al instante con el nuevo Rasca de Navidad de la ONCE. Se trata del primero de esta modalidad que se da en la provincia de Sevilla aunque no de Andalucía ya que esta misma semana la ONCE vendió otro Rasca de Navidad dotado con esa cantidad en la barriada Alcolea de la capital cordobesa.

Cinco euros cuesta este Rasca navideño y 300.000 euros es el mayor premio que ofrece. En Écija la suerte la ha dado Óscar Valverde, que es afiliado también a la ONCE por su discapacidad visual grave, en la calle Córdoba de la localidad sevillana. “Se siente mucha felicidad y muchas ganas de dar más dinero -dice esta mañana mientras lo comenta con todos sus clientes-. A ver si repetimos algo y damos más cupones para que se ponga la gente contenta y más ahora que viene la Navidad”, concluye.

El Rasca de Navidad incluye 4 juegos llenos de espíritu navideño y muchas formas de ganar. En el Juego 1, si alguno de Tus Símbolos coincide con alguno de los Símbolos Ganadores, se gana el premio correspondiente. En el Juego 2, si se encuentra un gorro de Papá Noel, se lleva el premio indicado. En el Juego 3, cada fila es una oportunidad: si aparecen dos símbolos iguales, se obtiene el premio de esa fila multiplicado por el número que aparezca en el multiplicador. Y en el Juego 4, si se descubre 3 cantidades iguales, se obtiene esa cantidad. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 23 millones de euros para este próximo martes, 18 de noviembre.

