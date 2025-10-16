El presidente de la Diputación de Sevilla valora el impulso del Ministerio de Vivienda en la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla ha expresado su satisfacción ante la reciente aprobación por parte del Gobierno de España de la transformación de la antigua cárcel de Ranilla en 240 viviendas públicas, una iniciativa que forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Coincidiendo con el encuentro que ha tenido lugar con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez,en Sevilla, el presidente ha señalado que "esta actuación representa un paso firme hacia la consolidación de la vivienda como un derecho fundamental para todos los ciudadanos". "La colaboración entre administraciones es esencial para abordar los retos habitacionales que enfrentan muchas familias sevillanas", ha añadido.

La conversión de espacios penitenciarios en viviendas asequibles es una muestra del compromiso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por la ministra Isabel Rodríguez, con la regeneración urbana y la cohesión social. "Este tipo de proyectos no solo proporcionan soluciones habitacionales, sino que también contribuyen a la revitalización de barrios y al fortalecimiento del tejido social".

La Diputación de Sevilla reitera su disposición a colaborar estrechamente con el Ministerio y otras administraciones para garantizar que estas iniciativas se implementen de manera efectiva y beneficien a las familias que más lo necesitan.