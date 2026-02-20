Estos son los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia de Sevilla de la campaña 2025-2026

La Diputación de Sevilla ha fallado los nuevos premios a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la provincia de la última campaña, 2025-2026, concluido el proceso de análisis y selección especificado en las bases publicadas en el BOP el pasado mes de noviembre. El XXVIII Premio Diputación de Sevilla al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra se ha otorgado a la Olivarera Sor Ángela de la Cruz, de Estepa. El jurado ha concedido además un accésit a la cooperativa Nuestra Señora de Fuensanta (de Corcoya-Badolatosa).

En lo que respecta al XVIII Premio Diputación de Sevilla al Mejor aceite de oliva virgen extra de las Sierras de Sevilla es para la Cooperativa San Sebastián, de Guadalcanal. Finalmente, el VI Premio Diputación de Sevilla al Mejor aceite de oliva virgen ecológico de la provincia, se ha otorgado a la Olivarera San José, de Lora de Estepa; con un accésit a Ingeoliva S.L., de Lora del Río.

Con estos premios, que se entregarán en un acto público a mediados del mes de marzo, la Diputación de Sevilla respalda a un sector estratégico para la economía de la provincia, profundamente arraigado en el territorio y generador de empleo, riqueza y cohesión social. De hecho, la provincia de Sevilla es una de las principales producturas de España, distinguiéndose por ser donde se producen los primeros aceites de oliva cada campaña y por ser de altísima calidad.

El propósito es contribuir a la revalorización de estos productos excelentes, estimulando a los productores y posicionándolos en mercado. El galardón consiste en una cantidad en metálico, por importe de 50.000 euros por categoría, así como en la realización de una campaña especial de promoción con el objetivo de darlos a conocer a la ciudadanía y en sectores especializados, con especial relevancia en jornadas gastronómicas y otras actividades.

Las características de los aceites premiados

El aceite de Olivarera Sor Ángela de la Cruz, galardonado con el Premio Diputación de Sevilla, destaca por su frutado intenso, de aceitunas verdes, con fondo de vegetales frescos -alcachofa, tomarte verde, aromáticas, monte, plátano y manzana verde-. En boca, reproduce las notas apreciadas en nariz, con amargor medio y picor en progresión hasta un nivel medio-alto. Se trata de un aceite potente, fresco, muy armónico y complejo.

El aceite de la cooperativa de Corcoya-Badolatosa, que se ha hecho con un accésit, es también un frutado de aceitunas verdes, con matices a frutas frescas, hoja de olivo y aromáticas. En boca presenta una entrada dulce, apareciendo amargor de una forma clara y picor medio y persistente, con notas a cítricos. Aceite complejo y equilibrado.

El mejor aceite de las Sierras de Sevilla, de la Cooperativa San Sebastián, ha sido valorado como frutado de aceitunas verdes, con notas de hierba verde, rama fresca, vegetales y recuerdo a plátano verde. En boca es muy limpio, de entrada dulce, con fondo cítrico y a plátano. Con amargor y picor es muy equilibrados y elegantes, destacando la armonía y equilibro.

Jurado de los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia de Sevilla / M. G.

En la categoría ecológica, el aceite premiado de Olivarera San José sobresale por su frutado intenso de aceitunas verdes, con fondo da hierba verde, plantas aromáticas, tomate, alcachofa y vegetales frescos. De entrada en boca dulce, presenta amargor medio y picor que se manifiesta en progresión, con fondo de especias, cítricos y hojas de olivo, persistencia y equilibrio.

En lo que respecta al accésit al mejor aceite ecológico de la campaña que ha recaído en el producto presentado por Ingeoliva, de Lora del Río, es un frutado limpio y fresco de aceitunas verdes y maduras, con recuerdo a plátano, manzana, pera, cítricos hinojo y frutos rojos. En boca entra muy dulce con notas muy florales, especias, canela y vainilla.

El jurado que ha concedido estos premios ha estado presidido por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, e integrado por expertos de la Asociación Española de Municipios del Olivo; de la Organización de Productores de Aceites de Oliva y Aceitunas de Mesa; del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de la Grasa; así como por catadores del Instituto de la Grasa y otros expertos en temas ambientales y gastronómicos.