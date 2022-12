Tomares inaugura mañana su IV Feria de Videojuegos

Tomares inaugura mañana lunes, 26 de diciembre, la IV Feria de Videojuegos, que se celebrará hasta el miércoles 28 diciembre, en el Pabellón Municipal Cubierto Mascareta (C/ La Solana, s/n), de 16:00 a 21:00 horas.

Se trata de un salón en el que los jóvenes podrán jugar a los videojuegos más punteros y de moda como el King of Fighters, Just Dance, Fifa 23, Mario Karts, Forza Horizon 5, Dragon Ball Z, Tekken 7 o el Sonic, a los clásicos juegos de los años 80 y 90, y en el que también podrán participar en seis Torneos con premios (juegos de Hboh One o PS4).