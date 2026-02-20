Rupérez en Tomares: "España es un gran país, patria común e indivisible de todos los españoles"

El Ayuntamiento de Tomares ha contado este jueves, 12 de febrero, como protagonista de su XIV Foro España a Debate “Ciudad de Tomares” 2026, con el ex político y diplomático español Javier Rupérez, primer embajador de España ante la OTAN en 1982, una de las voces de referencia y más influyentes en la política exterior y de la seguridad española de las últimas décadas. Presentado por el periodista y comentarista político Juan Carlos Blanco, Javier Rupérez ha reflexionado sobre “la necesidad de reivindicar a España como patria común e indivisible de todos los españoles, de recuperar el espíritu de la Transición, el papel de España en el escenario internacional, reforzar el gasto en seguridad ante un mundo imprevisible e inseguro, conseguir los Estados Unidos de Europa, una Federación Europea, y avanzar hacia la autonomía estratégica”.

Según ha destacado el alcalde de Tomares, José María Soriano: “Encantado de recibir en Tomares al exembajador Javier Rupérez Javier Rupérez. Su trayectoria y su contribución a la política exterior y de seguridad de España lo convierten en una voz de referencia para entender el papel de España en el mundo. Anoche, compartió, reflexiones muy interesantes sobre el papel de España en el contexto internacional y la importancia de defender los valores que nos unen como sociedad, dejándonos un gran mensaje final: ‘España es un gran país, la patria común e indivisible de todos los españoles’. Su intervención completa está disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento”. https://www.youtube.com/watch?v=8k6p2G-pMGY

El ex diputado y senador por Cuenca, Madrid, Ciudad Real y la región de Castilla la Mancha, presidente del Partido Demócrata Popular y de la Internacional Demócrata Cristiana, destacó cuatro puntos fundamentales:

“Reivindiquemos a España, en primer lugar, porque este es un gran país, un gran país. Reivindiquemos a España en todas sus características históricas, ideológicas, personales, económicas… Reivindiquemos a España como la Patria común e individual de los españoles, sin ningún tipo de duda. Tenemos las diferencias que tenemos, en el acento, en los idiomas que se hablan, etc. pero esta es la patria común e indivisible de todos los españoles”.

“Segundo, reivindiquemos lo mejor que ha tenido la historia de España, que es una historia por una parte convulsa como tantas otras historias (cabe recordar lo que significó la República, el siglo XIX o la Guerra Civil, etc.), pero fuimos capaces de reencontrarnos todos, con independencia de cuales fueron nuestros pasados, de donde vivían nuestros padres o de qué hubieran hecho durante la guerra civil… Nos reencontramos todos, precisamente, para construir una patria donde todos nos no sintiéramos a gusto, pensáramos lo que pensáramos, había sitio para todos”.

“Tercero, reivindiquemos frente a todos aquellos que en este momento tienen responsabilidades políticas, exigir a los políticos que cumplan lo que quiere la ciudadanía española, que atiendan a las necesidades de todos los españoles y no a sus propias necesidades”.

“Y cuarto, recordemos que seguimos votando. Que aunque, actualmente, tenemos muchos problemas, seguimos divididos, en cualquier momento, nos van a convocar para que depositemos nuestro voto en una urna. Que utilicemos ese momento, para decir que queremos volver a la Transición, no al tiempo de la Transición, sino a aquel momento en donde todos podíamos vivir juntos, podíamos compartir juntos ideas e incluso ideas diferentes, podíamos compartir juntos la necesidad de planificar un mundo futuro en donde todos nos sintiéramos a gusto y al mismo tiempo también pensando que no estamos solos, sino que estamos viviendo en un mundo donde todos nos estamos mirando y donde nos están mirando, y donde podemos y debemos aportar muchas cosas que son muy importantes precisamente para la seguridad del mundo. Tanto más, cuánto estamos viviendo en un mundo imprevisible e inseguro”.

“Estoy absolutamente conocido que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos durante la Transición, que lo podemos hacer, pero al mismo tiempo, tenemos que exigirnos cuentas y exigir las cuentas a todos aquellos que han sido incapaces de afirmar todo lo que se afirmó durante la Transición que es precisamente la Patria común y divisible de todos los españoles”.

En cuanto al momento presente internacional y el papel de España en el mundo, el exembajador de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y ante los Estados Unidos de América, ex Secretario General Adjunto de la ONU y director ejecutivo del Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad, ha destacado que “Hasta ahora habíamos vivido, Europa, EEUU, y España, con una cierta previsibilidad de comportamiento. No era un mundo perfecto, había problemas, había violencia, pero no había guerras mundiales. Llevamos 80 años sin guerra mundial, porque ha habido un entendimiento entre los dos lados del Atlántico, entre los Estados Unidos y Europa, basado en la Carta de las Naciones Unidas, en el respeto a la integridad territorial, el respeto a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia”.

“Esto es lo que ha funcionado. Pero hoy, no es que esté en duda la democracia o los derechos humanos, pero sí el comportamiento de un país central en la vida internacional como son los EEUU de América. Esa es la duda, la perplejidad y la imprevisibilidad, pues no sabemos exactamente lo que va a pasar, lo que puede pasar o qué tenemos que ir haciendo para impedir que pase algo grave. Desde ese punto de vista estamos en un terreno nuevo”.

“Soy nacionalista y europeísta. He vivido muchos años de mi vida en EEUU de América y lo he admirado, pero me gustaría contemplar una nueva realidad que se llamara los Estados Unidos de Europa, me parece fundamental. Hemos avanzado mucho desde que se creó la idea de Europa en 1950: Hay un Parlamento, una Comisión, un Banco, pero todavía no somos una Federación Europea. Yo creo que eso es absolutamente central desde el punto de vista político, ideológico y defensivo. Eso es que se llama la autonomía estratégica, la capacidad de defenderse sin necesidad de recurrir a la ayuda de un tercero. Es decir, se trata de seguir manteniendo buenas relaciones con los norteamericanos, pero no debemos seguir pendientes de su protección ni de lo que los americanos hagan o digan de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aumentar el gasto en defensa, pensar cómo defendernos, plantear nuestra capacidad estratégica y qué tenemos que hacer frente al resto del mundo. La solidez del conjunto depende de que los todos estemos dispuestos a defender al resto pase lo que pase. La Unión Europea ha sido lo que junto al Tratado del Atlántico Norte nos ha dado el mayor periodo de paz, prosperidad, y desarrollo social y económico. La Unión europea ha sido y sigue siendo el refugio en la prosperidad.

“No caigamos en el pesimismo, la Europa de los 27 funciona razonablemente bien, pero hay varias cuestiones pendientes: Primero “Vayamos a los Estados Unidos de Europa, una Federación Europea; segundo, apostemos por la autonomía estratégica, la capacidad de defenderse; y tercero, pensemos en un tema que estamos viendo fundamental en estos días: el tema nuclear, no para utilizarlo, sino como elemento de disuasión total para impedir que otros nos ataquen. Somos el país de la UE que menos aporta a la defensa nacional y a la colectiva”.

Tomares, referente del análisis de España

El Foro España a Debate que, tras catorce ediciones, se ha consolidado como un referente a nivel nacional del análisis político, histórico, social y cultural de la actualidad española, convirtiendo a Tomares, un año más, en centro del análisis español, será cerrado el jueves, 26 de febrero, con Jordi Sevilla, ex Ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007, y responsable del equipo económico del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016), quién será introducido por el periodista Ignacio Camacho, uno de los columnistas españoles más prestigiosos.

En estas catorce ediciones, por “España a Debate” han pasado figuras de primer nivel que han marcado el pulso de la vida política, social y cultural española: Presidentes, vicepresidentes, ministros, senadores, delegados del Gobierno, diplomáticos, políticos, economistas, sindicalistas, filósofos, escritores, científicos, historiadores, directores de cine y periodistas.

Figuras tan destacadas como José María Aznar, Mariano Rajoy, Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Rodríguez de la Borbolla, Miguel Ángel Revilla, Inocencio Arias, Ramón Tamames, Nicolás Redondo, José María Fidalgo, Gloria Lomana, Iñaqui Gabilondo, José Antonio Marina, José Luis Garci, Juan Luis Arsuaga, Fernando García de Cortázar, Luis Alberto de Cuenca, Juan Eslava Galán, Nativel Preciado o Pilar Urbano, entre otros.

Todas las Conferencias son a las 20:00 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León. Entrada libre hasta completar aforo. También se pueden seguir por en directo o en diferido a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Tomares.