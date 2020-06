El técnico del Espanyol, Abelardo Fernández, convocó para el partido del jueves ante el Betis a su principal estrella, el delantero Raúl de Tomás (RDT), ausente en los dos últimos compromisos, en un encuentro que calificó de "fundamental" para las aspiraciones de salvación de su equipo.

El asturiano contará con RDT, que arrastra problemas en el tendón rotuliano. "Está mejor, ha tenido buenas sensaciones durante el entrenamiento y eso es importante", dijo el técnico en la rueda de prensa previa.

Abelardo comentó que el jugador y los servicios médicos están realizando "un esfuerzo grande" y que ha decidido incluirlo entre los convocados por "su interés y la mejoría" registrada.

El partido es fundamental para la suerte del Espanyol, colista de la Liga y que vio cómo el Levante acabó con una buena racha de resultados tras el regreso de la competición. "Tenemos que olvidarnos del resultado ante el Levante, hemos intentado en estos días recuperar anímica y físicamente a los jugadores y vamos a ver cómo están para mañana", insistió.

El 'Pitu' Abelardo no quiso referirse a los últimos arbitrajes sufridos por su equipo y que, por ejemplo, han dejado al Espanyol sin su pareja de centrales titulares (Bernardo y Cabrera). "Es lo que hay, tendrán que jugar otros dos. ¿Naldo y Calero? No han participado desde el día del Wolverhampton. Meter a los dos a la vez es complicado, pero no lo descarto", insistió.

En todo caso, Abelardo admitió que va a haber "algún cambio", y apostó por poner "a los que mejor compitan" y a los que "mejor estén". "Hay jugadores que no están al cien por cien y alguna rotación habrá", insistió Abelardo, quien recordó "la dificultad del partido", así como la complicación del calendario.

"Ganar al Betis sería sumar tres puntos más, nos mantendría en esa pelea. Nadie desciende cuando faltan siete partidos. Eso sí, es un partido muy importante", aseguró al preguntarle si una hipotética victoria metería a los verdiblancos en la lucha por el descenso.

En cuanto a si la destitución de Rubi puede suponer un revulsivo para el Betis, el asturiano dijo que cuando llega un técnico nuevo a un equipo, siempre se produce una reacción. "Me dio pena por Rubi, cualquier colega que destituyen es una mala noticia. A él, por lo bien que trabajó aquí, le deseo lo mejor, siempre", indicó.

Abelardo destacó la gran plantilla de los béticos e ironizó sobre el hecho de que con el cambio técnico le ha "matado" la preparación del partido. "Me espero al mejor Betis, nos da igual, la situación que tenemos no cambia", argumentó. El técnico ha dejado fuera de la lista a Dídac, por unas molestias en el cuádriceps, y ha incluido a Roman y Villahermosa.

La lista es la siguiente: Diego López, Oier, Pipa, Pedrosa, Víctor Sánchez, Naldo, Wu Lei, Iturraspe, Darder, Raúl de Tomás, Calleri, Melendo, David López, Javi López, Marc Roca, Embarba, Calero, Pol Lozano, Campuzano, Nico, Víctor Gómez, Villahermosa y Román.