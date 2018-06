La obligación de aligerar la plantilla

La planificación del Betis no sólo pasa por hallar los refuerzos deseados por Quique Setién, sino que el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, también trabaja de cara a aligerar la plantilla antes del comienzo de la pretemporada la próxima semana. Además de los jugadores que regresan de sus cesiones, de los que alguno sí podría iniciar el trabajo con el equipo, Serra también necesita encontrar una solución para las salidas de Adán y Rubén Castro, dos piezas fundamentales del Betis más reciente y que no entran en los planes de futuro de la entidad.“Rubén es jugador del Betis. Lo quieren los 22 equipos de Segunda y algunos de Primera. Si se desvincula del Betis, veremos si tenemos alguna posibilidad”, señaló ayer Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que desea el regreso del goleador canario a su tierra. Eso sí, el delantero aguarda noticias del club verdiblanco, con el que tiene un año más de contrato, siempre y cuando el Betis no decida rescindirlo por una cantidad inferior a su ficha anual. Una vez que se produzca ese entendimiento entre las partes, Rubén decidirá entre las ofertas que tiene encima de la mesa.Distinta es la situación de Antonio Adán. El meta se encuentra de vacaciones y a la vuelta de las mismas se reunirá con sus agentes para estudiar las ofertas que hayan recibido. Además del Getafe, el Atlético de Madrid también se ha interesado por el meta, ya que considera que sería el candidato ideal para acompañar a Jan Oblak. El club verdiblanco ya le ha transmitido que sí escuchará las ofertas, ya que su salida es un asunto que se querría solucionar en breve.A la espera de definir el futuro de Rafa Navarro, el otro integrante de la plantilla del pasado año que acabará saliendo, ya sea cedido o rescindido, el club también trabaja para buscar acomodo a jugadores como Tosca, con ofertas de Italia tras su paso por el Benevento, Álex Alegría, por quien han preguntado varios equipos de Primera y Segunda, Brasanac, De la Hoz e incluso el propio Narváez.Una salida bien distinta es la que protagonizará Fabián. Su marcha al Nápoles es cuestión de días e incluso en Italia se apunta a que el lunes se podría desbloquear definitivamente su situación, con un pacto entre los clubes y el jugador