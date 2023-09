Aitor Ruibal: "Tenemos que dar un paso adelante en Europa"

El futbolista del Betis Aitor Ruibal ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando diferentes cuestiones. Desde el estreno europeo ante el Rangers, a la necesidad de recuperar fortaleza mental tras las abultadas derrotas en Bilbao y Barcelona.

Regreso tras estar de baja por apendicitis

"Estoy bien. Me encuentro al cien por cien. Llevo una semana y media entrenando solo, pero bastante duro para que no me cueste volver con el grupo. Al principio tuve molestias, pero nada fuera de lo normal. Son cosas que tampoco puedes prevenir ni arreglarlas de ninguna manera. Te vienen. Ahora, me tengo que ganar otra vez el sitio, como siempre, y entrenaré lo mas duro posible para ello".

Derrota en Barcelona

"Cuando nos meten un gol, nos estamos viniendo bastante abajo. El equipo lo nota y al final te acaban metiendo cinco o como contra el Atheltic. Tenemos que ser más duros, con una buena mentalidad, y a seguir que esto es muy largo. Sólo llevamos cinco partidos".

Nueve goles en dos partidos

"Al final nos hemos caracterizado por ser un equipo duro en defensa, recibir pocos goles. Sí que es verdad que todos los años hemos tenido fechas en las que hemos recibido muchos goles en pocos partidos. Esto es fútbol. El Barça estuvo en modo apisonadora. Los dejas vivos y ellos arriba no perdonan".

Posición: lateral o extremo

"Me siento más cómodo ofensivamente. Siempre he jugado arriba y al final lo tienes ya tienes automáticamente asimilados todo tipo de movimientos. Voy a jugar donde me toque, sin problema, y me adaptaré a ello".

Europa

"Tenemos que dar un paso hacia delante en Europa. El equipo está convencido de ello. Ya nos lo ha hecho ver el míster. Es importante no dejar de lado la Liga y la Copa, pero la Liga es lo importante, es la que te mantiene ahí arriba. La Europa League nos ilusiona mucho, hay mucho nivel, es difícil, pero intentaremos dar un paso adelante".

Superar los octavos de final

"Hace un par de años lo tuvimos cerca. Nos eliminaron en el minuto 120. Fue una pena, pero es fútbol. Hay que dar ya un paso adelante y pasar de esos octavos y mirar hacia delante".

El Rangers y el calendario

"Quizás sea el equipo más conocido. Ganar fuera de casa en Europa League es complicado e intentaremos sacar los tres puntos para reforzarnos de cara al domingo. El calendario está apretadísimo y difícil, pero nos puede venir bien para subir en Liga y mantenernos ahí arriba".

Plantilla actual

"Ni mejor ni peor que la del año pasado. Lo de ser competitivo va en cada uno. Tenemos una grandísima plantilla. Es verdad que la salida de Luiz Felipe nos hizo daño. No puedes traer a nadie del nivel de Luiz. Pero veo un gran plantilla. Estoy muy contento de estar aquí y creo que vamos a hacer un muy buen año".