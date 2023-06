Alarcón: "El precio del abono prácticamente es el mismo que en 2011"

El Betis presentó su campaña de abonos de la 2023-24, en la que la tónica general es una subida de precios, entorno a un 10% de forma generalizada, que se suma al incremento ya vivido la pasada campaña, cuestión que indignó a muchos aficionados del conjunto verdiblanco en las redes sociales.

El CEO de la entidad, Ramón Alarcón, trató de explicar la motivación de esta medida, en los medios oficiales, asegurando que "los abonos del Betis son de precios populares" y que las subidas están entre los 25 y los 55 euros: "Hablamos de 1 euro más por partido, la subida menor, y 2,20 la subida mayor. Con lo que ha subido la vida, es un precio estanco. La subida del IPC es mayor que la subida del carnet", señaló el directivo sin tener en cuenta que las nóminas de todos los trabajadores no han sido revalorizadas con ese IPC. De hecho aseguró que "el abono del Betis prácticamente es el mismo precio que en la 2011", pese a que no es así. El precio para la 2023-24 oscila entre los 1.110 euros en el Primer Anfiteatro de Preferencia y los 345 de la Grada de Animación de Gol Sur, cuando en la 2011-12 esos precios oscilaron entre los 870 euros y los 280.

Todo es 100% on line y el club, dice, "ha invertido en mejoras técnicas e informáticas" para evitar problemas el pasado, aunque también se puede hacer a través de la Oficina de Atención al Bético "siendo concretos en sus peticiones o problemas".

En cuanto a los tipos de abonos destacó la existencia del Soy Bético. "una modalidad mucho más económica con una serie de ventajas como mantener el número de antigüedad. "Está la modalidad de socio-abonado, con asiento asegurado, y el abonado-bonificado por una serie de circunstancias", apuntó Alarcón, que explicó el motivo de la retirada de lagunas bonificaciones para quienes no acudieron al 80% de los encuentros: "Es muy importante que el estadio esté lleno. Queremos que todos los béticos nos ayuden para que el estadio no quede vacío, por eso se puede prestar el abono o cederlo y le computa. Este año hemos tenido récord de asistencia, rozando de media los 50.000 espectadores, pero hay una media de siete u ocho mil socios que no vienen a cada partido por distintas circunstancias. Por eso lo permitimos y el bético que haya venido a más de ese 80% va a tener como regalo adquirir la condición de Soy Bético con todas sus ventajas de descuentos en tiendas, comprar entradas más baratas, sin pagar nada a cambio". Y añadió: "De los siete mil y pico que no llegan a ese 80%, de esos unos 2.800 tenían su carné bonficado. Esos el año que vienen no pierden el asiento ni la antigüedad, pero sí la bonificación por un año por no cumplir lo que el Betis pidió. Si el próximo curso cumple recuperará la bonificación".