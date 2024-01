Alavés - Betis: Que si hay carbón sea dulce

El Betis busca en este Día de Reyes la redención, o al menos un poco de confianza en forma de victoria, en su visita a Mendizorroza, donde se juega seguir vivo en una Copa del Rey que si bien ilusiona en la plantilla y la afición lo cierto es que no llega en el mejor momento para el conjunto de Manuel Pellegrini, inmerso en un bache de resultados, que no crisis de juego según el técnico, con problemas en defensa y cara al gol que ya casi le costaron la eliminación en la anterior eliminatoria ante el Villanovense extremeño.

Ahora es el Alavés, en dieciseisavos de final, el que mide la depresión del cuadro bético tras perder contra el Celta hace sólo tres días. Y es que enero es un mes frenético en el que el torneo copero disputará hasta los cuartos de final, tres rondas jalonadas con otros cuatro partidos de liga de los que el equipo sevillano ya ha tachado la salida a Balaídos, que acabó en cruz en el tiempo añadido.

Esa derrota fue un golpe doloroso del que apenas ha habido tiempo para lamerse las heridas. Casi que mejor, porque sin tiempo para hablar de una planificación que hace aguas, de un mercado que se ha abierto y al que el Betis necesita acudir para reforzar varias posiciones o de las discutidas alineaciones del técnico, la cita frente al Alavés permite centrar los esfuerzos en un partido, el único duelo entre equipos de Primera División, que los verdiblancos quieren que sea el punto de inflexión para arrancar de nuevo en la temporada tras el mal inicio de 2024.

Las ausencias por distintos motivos no permitirán al entrenador chileno hacer demasiadas rotaciones y en defensa, por ejemplo, sólo puede hacer la variación de Miranda por Abner si no apuesta por el canterano Pablo Busto en lugar de un Ruibal que tiene trabajo por delante si Bellerín sigue lesionado y no le vendría mal un descanso.

Esa tesitura de apostar por los llamados titulares o darles descanso en un partido que se espera complicado e igualado la tiene Pellegrini en el resto de líneas. En el doble pivote cuenta con más alternativas, pero William Carvalho demostró que sigue sin ritmo competitivo en una temporada marcada por las lesiones musculares, y Marc Roca puede descansar, de manera que no sería extraño que Pellegrini repitiese con Guardado y Sergi Altimira como en la anterior ronda de Copa. Arriba se dan varias circunstancias. Con problemas cara a la portería rival no está la cosa para hacer muchos experimentos e Isco es el único motor en ataque. La duda es saber si Luiz Henrique disfrutará de la enésima oportunidad a ver si pica alguien que lo quiera en esta nueva ventana de fichajes y arriba le toca a Willian José, irregular igualmente en su cita con el gol.

Fekir, que es una de las novedades en la convocatoria podría ser una respuesta a ese problema, pero tras un tiempo con dolencias musculares tras la grave lesión de rodilla estará falto de ritmo para jugar desde el inicio un encuentro que se espera duro y muy físico ante un Alavés que quiere aprovechar la oportunidad de jugar en casa para seguir adelante en la Copa. Luis García Plaza no hará muchas rotaciones. Algunas llegarán obligadas como la del rumano Hagi, que entrará en lugar de Guridi por unas molestias físicas; y otras serán decisiones técnicas, como la habitual entrada de Jesús Owono en la portería, antes de viajar a la Copa de África con el combinado de Guinea Ecuatorial.