Carles Aleñá, que ya ha cumplido un mes en el Betis, ofreció sus impresiones de su estancia en la cadena oficial del club. Aún trata de asimilar el duro revés de Getafe: “Fue un palo bastante duro por cómo se nos trató el domingo, pero nos tiene que servir para el próximo partido, es muy importante para nosotros ganar en Éibar”.

El medio catalán se lamenta de la falta de acierto del equipo en el polémico partido: “Tenemos que mejorar cosas, si marcamos las tres que tenemos en Getafe, no hubiera pasado nada de lo que pasó luego. Pero no hay que obviar lo injusto que pasó, no me entra en la cabeza que una jugada se revise y la otra no, pero es agua pasada...”.

Prefiere mirar para delante, como todo el vestuario: “Quedan muchísimos partidos y hay que centrarse en lo del domingo. Ipurua es un campo parecido al Getafe, un equipo que presiona mucho y que es agresivo. Hay que enlazar una buena racha, con lo bien que estamos trabajando y nuestra mentalidad tiraremos para delante. En casa tenemos una gran ventaja por nuestra gente, que aprieta”.

“La realidad es que el equipo está bien –prosiguió el joven medio–, veníamos de un gran partido ante un grandísimo equipo como es la Real. La suerte nos dio la espalda en la prórroga ante el Rayo y el otro día en Getafe ellos no nos crean ocasiones y tenemos cuatro o cinco. En Vallecas yo mismo tengo tengo una clarísima, después de una carrera de 40 metros en una prórroga llego al remate cansado, pero pude hacer algo más”.

Aleñá está convencido, pues, de la remontada hacia Europa: “El juego está siendo bueno, la presión tras pérdida la hacemos superbien y no nos crean ocasiones. Con el balón debemos marcar las primeras ocasiones. Ante la Real, Borja la marca y pasó lo que pasó. Sabemos lo que viene ahora. Si ganamos en Ipurua para quitarnos la espinita, porque estamos muy dolidos, tiraremos para arriba”.