Álex Moreno: "La calma en los metros finales la estoy mejorando mucho"

Junto a Manuel Pellegrini ha comparecido Álex Moreno en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Zenit, tratando estos asuntos.

Mentalidad

"Hay que pensar en el partido de mañana, que va a ser muy complicado. Un resultado engañoso. Tenemos que hacer un gran partido en ataque y en defensa. Corregir cosas que hicimos allí. En lo personal estoy contento e ilusionado por seguir creciendo".

Luchar por todo

"Somos el único equipo español en tres competiciones, eso es bueno para el club y para toda la plantilla. Creo que es importante estar vivo en tres competiciones".

El Zenit

"Cada partido es un mundo. Trabajamos para saber en qué podemos hacerle daño. Sabemos dónde le podemos hacer daño. Venimos de hacer un buen partido contra el Zenit".

Metros finales

"En el gol del otro día se vio reflejado todos los pases que me da. No es el primero. El cuerpo técnico siempre me está ayudando. Sobre todo en esa pausa en los metros finales. Esa calma la estoy mejorando mucho".

Trabajo de estudio del Zenit

"La parte ofensiva tiene mucho potencial. No hay que fiarse. No hay que centrarse en ningún jugador, sino en el trabajo colectivo, en cómo ataca y defiende. Lo hemos trabajado y mirado en vídeo para que no sucedan esos errores cometidos allí".

Selección

"Estoy ilusionado y motivado para seguir creciendo como futbolista".