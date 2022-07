Álex Moreno, flores a Pellegrini y el mejor momento de su carrera

En una entrevista en L'Esportiu Álex Moreno echó flores al trabajo de Manuel Pellegrini en el Betis, apuntando al técnico como una de las figuras claves del éxito deportivo de la entidad. "Es una persona muy sincera. Va de cara y dice lo que piensa sobre cómo lo has hecho en el partido. Si lo has hecho bien, te lo dice; si lo has hecho mal, también. El hecho de decirme "aquí deberías haber levantado la cabeza o haber centrado mejor" me ayuda para dejar unos segundos más en el siguiente partido para centrar o dar un paso más. Todo esto lo he mejorado este año. Cuando sientes la confianza del entrenador, tú también la tienes en el campo", indicó el catalán en la recta final de su campus.

Como la mayoría de sus compañeros, la pasada campaña con la consecución del título copero ha sido una de las más especiales de su carrera señalando que la final ante el Valencia fue "el mejor momento" de su trayectoria, "junto al gol del ascenso con el Rayo". "Fue un momento muy especial. Ganar la copa después de superar eliminatorias complicadas y hacerlo en los penaltis fue único. Estar con la familia y con la afición fue hermoso. Hay que vivir para contarlo".

Y en ese sentido el lateral destacó la importancia de la hinchada verdiblanca en los éxitos conseguidos y el paso adelante dado por la entidad. "Es un club que suele estar arriba. Es cierto que llevaba 17 años sin ganar ningún título, pero ahora ya podemos decir que lo tenemos y estoy muy contento. Me han dado mucha confianza desde el principio. La afición me transmite mucho cariño. Desde que llegué ha habido una evolución del club y también mía. Seguro que Betis aún crecerá más", indicó.

Cuestionado sobre la próxima temporada, Álex Moreno aseguró que la afronta "con mucha ilusión y ganas". "Tenemos varias competiciones y queremos llegar lo más lejos posible. Después habrá también el factor suerte, que nos permitirá hacerlo mejor o no. Pero queremos competir siempre, que es lo importante. Que el Betis esté lo más cerca posible de todas las competiciones", afirmó.