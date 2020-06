Alexis: "El Betis no ha sabido competir"

Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Betis, analizó en Movistar lo que para él ha sido el derbi disputado en Nervión.

Enfado

"Estamos disgustados, el equipo no ha competido el partido. Los derbis hay que jugarlos con más intensidad".

Falta de intensidad

"Creo que le ha podido faltar personalidad. Hemos hecho poco daño. Nos ha faltado disputarle más el partido al Sevilla. No hemos tenido presencia. Los dos goles viene en acciones a balón parado. Es una muestra de fragilidad. Es para estar triste. El equipo no ha sabido competir".

Jugada del penalti

"No me gusta de hablar de los árbitros pero la realidad es que la jugada ha sido bastante extraña. Creo que De Jong no habría rematado. Pienso que si se pitaran todos, los resultados serían diferentes. El mensaje es que no podemos competir de esta manera. Tiene que tener más compromiso y presencia. Espero que el equipo pueda levantarse".