Alfonso: "En el Betis falta conocimiento deportivo y sobran figurantes"

Alfonso Pérez Muñoz ha vuelto a pronunciarse sobre la actualidad del Betis. Tras formar parte de la candidatura de Rafael Salas en 2017, que se presentó como alternativa a Haro y Catalán, el exjugador verdiblanco se ha referido a la situación actual y a la salida de un símbolo como Lorenzo Serra Ferrer.

"En el Betis falta gente que tenga buenos conocimientos de fútbol, que trabaje bien y no figure tanto. Ha habido varios directores deportivos, ojeadores, planificaciones… Ha sido un cúmulo de cosas… Cuando dimos el paso, veíamos que el club estaba en circunstancias caóticas. Todos los que queremos al Betis dimos el paso, sabiendo que lo teníamos complicado. El tiempo nos ha dado la razón. A esperar y a aguantar", ha comentado Alfonso en la cadena Cope, en la que también se ha referido a Serra Ferrer, con quien protagonizó alguna polémica hace casi tres años: "Cuando dije que a Lorenzo lo utilizaron queda demostrado que fue así. En el momento que no lo han querido tener, que Lorenzo tendrá cosas buenas y malas, pero no deja de ser una institución, lo han quitado del medio. Nosotros no podemos hacer nada. A rezar para que el Betis gane y que esté quien esté lo hagan bien".

Eso sí, Alfonso no ha querido hacer sangre sobre el equipo. "Todo el mundo es consciente de lo ocurrido en estos años. No voy ahora a echar leña al fuego. Los resultados no son buenos. Vienen dos partidos bastante complicados, que de ganarlos, que es factible, supondría un golpe anímico. Son rivales duros, pero si los ganas puede servir para coger carrerilla y mirar para arriba", ha indicado Alfonso, que también ha analizado el juego del equipo: "no creo que haya mal equipo. El Betis ha hecho buenos partidos. No ha tenido recompensa de cara a la portería contraria y eso se paga. Enfrente hay buenos equipos que aciertan mucho más que tú y acaban sacando los partidos. Estos dos partidos son muy determinantes para bien o para mal. La afición está ya cansada de ver a un Betis que no acaba de arrancar".