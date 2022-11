¿Alguien agarra la camiseta en el Betis?

Primero fue el 4-0 ante River Plate. Después, el 5-0 ante Colo Colo. La gira sudamericana del Betis está siendo una ruina deportivamente. Debe haber ingresado un buen montante el club para explicar qué hace jugando por esos lares cuando el resto de plantillas descansa ahora para ponerse a trabajar cuando los béticos inicien sus vacaciones. Quizá el equipo ande ya pensando en esos días de asueto antes de tiempo, porque la imagen mostrada en los dos encuentros no es la que se ha visto en la liga ni en Europa. Vale que estos amistosos no sirven de nada, pero era la oportunidad para que los que menos oportunidades tienen dieran un paso adelante y alguno lo ha dado al lado.

Ya lanzó un mensaje claro Manuel Pellegrini tras perder contra River Plate: "Son partidos amistosos que nos sirven para ver rendimientos de futbolistas que no vienen jugando habitualmente y jóvenes, pero perder 4-0 duele siempre". Debe escocer entonces caer por 5-0 sin generar ninguna situación clara más allá del zurdazo de Fekir al larguero. Hablaba el técnico chileno en Mendoza de "demostrar en cada partido una exigencia individual, un rendimiento y un espíritu de equipo para ser competitivo se juegue lo que se juegue", pero el duelo ante el Colo Colo, que elevó el choque a un nivel de dureza que el colegiado no supo rebajar y pareció intimidar a algunos futbolistas béticos.

Los duelos en Argentina y Chile debían servir para que alguno de esos jugadores que reclaman más minutos lo demostrasen con hechos. Pero o les falta hambre competitiva o alguno se ha resignado a vivir con su rol secundario como Willian José. El brasileño es incapaz de meter una quinta o sexta marcha a su juego y al fútbol hace años que el trote que impone como velocidad de crucero es infructuoso. Ni desmarques ni briega con los centrales en beneficio de sus compañeros. No se puso ni una vez de gol y en hoja de servicio apenas se contabilizó una falta lejana que llego mansa a las manos del portero chileno. Parece que el delantero sabe que pase lo que pase estará por delante de Loren en la rotación y con eso le basta, pese a que el marbellí demostró más ganas aprovechando los minutos que tuvo ante River Plate.

⚽️ Aquí te dejamos los goles y mejores jugadas del triunfo ante @RealBetis en el Triangular Internacional.#VamosColoColo ⚪⚫ pic.twitter.com/1JrDDHDKa0 — Colo-Colo (@ColoColo) November 17, 2022

Otro futbolista que no arranca es Luiz Henrique, que se pierde en continuos caracoleos de los que, de momento, saca pocos réditos. Al contrario. Suele ralentizar las acciones de ataque adornándose demasiado sin concluir las jugadas la mayoría de las ocasiones. Cierto es que viene del fútbol brasileño y que con otros compatriotas se ha demostrado una mejora de su rendimiento de una temporada a otra, cuando empieza a entender el fútbol europeo. También es cierto que otros no necesitaron ese periodo de adaptación para explotar sus condiciones. Mientras lo hace, mientras sí o no, Luiz Henrique no se mueve del costado derecho desplazando al resto de compañeros que se mueven por ahí a la otra banda sin demostrar todavía demasiado.

Tampoco Paul supo sostener el centro del campo y por ahí entregó muy pronto el partido el Betis. Con Canales un poco más adelantado, el bético reculó demasiado y el conjunto verdiblanco no tuvo presencia en la medular. Siendo un jugador más de contención, le cuesta sacar el balón jugado y erró multitud de pases que permitieron las contras del rival. Tampoco anduvieron finos Víctor Ruiz y Édgar, que echan en falta la presencia un líder natural a su lado como cuando juegan junto a Luiz Felipe o Pezzella. En cuanto a Dani Martín, paró un penalti, falló en el 1-0 con una mala salida y en el resto de tantos estuvo vendido en los mano a mano, aunque pudo hacer algo más en alguno.

Y esto sólo ante Colo Colo. Miranda tuvo su oportunidad ante River Plate. Como Loren, a quien no se le puede pedir más, dadas sus circunstancias, que echarle ganas enel campo. Y en eso superó de largo a Willian José. Almarbellí no le dan ni la oportunidad para que intente agarrar la camiseta del Betis.

Nada nuevo, en definitiva, para Pellegrini, consciente de que aunque de su boca se desprenda una y otra vez que no hay titulares ni unidad B, en su cabeza entiende que tiene una base de futbolistas que hoy por hoy están mejor que otros y la diferencia en el campo se nota cuanto más se junten de uno u otro lado.