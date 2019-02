Álvarez se suma a las quejas de Setién por los horarios

Además de tratar varios nombres propios, Marcos Álvarez, preparador físico del Betis, ha tratado los siguientes asuntos:

Horarios

"En todos los países que he jugado, tu liga nacional respeta mucho cuando tienes un partido en el extranjero. Te marcan los tiempos de descanso. No entiendo que nos pongan los partidos a las 12 de la mañana, como ahora en Vigo, si pasamos la eliminatoria. Eso no es favorecer el fútbol español. Puede sonar a excusa, esos partidos de las 12 no es lo mismo jugarlos fuera que en casa. No le encontramos la explicación, nos levantamos pensando en que se quiere conseguir la cuarta plaza. Se han dado dos situaciones, en las que han jugado casi todos los de Milán, y en otro se cambiaron jugadores. También pasó con el Atlético".

Recuperación

"La resistencia empieza a retomarse a partir de las 72 horas, cuando juegas a las 12 no han pasado ni 60 horas. En fútbol deben ser 72. En fútbol, a las 48 horas el jugador está mucho más cansado que el día anterior y tiene muchas más molestias. Es raro que un jugador pueda dormir después de un partido, por el cansancio físico y mental. Es algo que deberían pensarlo aquí. Al Madrid y al Barcelona no les toca nunca, ¿por qué nos tiene que tocar a nosotros? Eso me mosquea, cuanto menos".

Plantilla corta

"La señal que me hace pensar en positivo es la predisposición de los jugadores diariamente hacia el trabajo. Con el periodo que queda a final de temporada nos mantendría más en alerta seguir en la Europa League, porque en la Copa para mí nos quedan dos partidos más".

Mentalidad

"Nuestra plantilla, el que lleva menos partidos son 19-20 partidos, es una media buena para un jugador de Primera. Eso le hace tener al jugador tener una actitud buenísima de cara a seguir en la competiciones. Te permite seguir en activo y de los éxitos del equipo. La ilusión de vivir cada partido del Betis es máxima, si encima puedo vivir dos partidos, mejor que mejor".