Álvaro Cervera: "El Betis puede ganar en cualquier momento; son peligrosos"

No se fía Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, del mal momento del Betis, de ahí que haya advertido en su rueda de prensa previa al duelo en el Benito Villamarín sobre la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo de su equipo como la base para poder competir.

"El Betis es el equipo de toda la vida, con buenos jugadores y con imaginación. Tiene un entrenador que le gusta ese tipo de fútbol, aunque ahora tiene bajas importantes y está en un momento en el que los resultados no son del todo buenos. Este Betis puede ganar en cualquier momento y seguramente nos conoce bien. Son peligrosos", ha asegurado Álvaro, que desconoce la respuesta física de su equipo a este calendario tan cargado de partidos: "No lo puedo asegurar porque somos nuevos en la categoría y no estamos acostumbrados a este tipo de secuencia. Imagino que será todo igual para todos. En lo anímico sabíamos que podía llegar una racha así. Estamos más tocados que antes y nos tenemos que levantar. Mañana estaremos perfectos para afrontar el partido. Habrá cambios porque jugará gente más fresca y porque el equipo tiene que mejorar".

Y es que el técnico apuntó a esa necesidad de mejorar el sistema defensivo. "Vemos los partidos repetidos y pasan cosas que en Segunda no pasan. Es algo que sabemos que puede pasar en Primera. Últimamente se ha disparado la marca de goles y tenemos que incidir que no seremos mejores por ganar en posesión y sí cuando logremos volver a defender bien y no nos marquen", indicó Álvaro, que incidió en esas diferencias entre las categorías: "En Primera un castigo inicial no es tan subsanable como en otras ocasiones. Hay que llegar cuando hay que llegar y marcar y el resto son cosas del fútbol".