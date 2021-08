Ángel Haro: "Para el Betis serán unos 100 millones de euros"

La Comisión Delegada de LaLiga, en la que se encuentra representado el Betis, aprobó por unanimidad el acuerdo con el fondo internacional CVC, que inyectará liquidez al torneo y a los clubes. "Llevamos mucho tiempo trabajando en esta posibilidad. Asociarnos con un fondo que pudiera inyectar capital para el crecimiento de todos los clubes. Es una noticia muy positiva", ha asegurado el presidente del Betis, Ángel Haro, en declaraciones a Marca.

El siguiente paso será que la Asamblea General de LaLiga le dé luz verde al acuerdo, en una reunión extraordinaria que se celebrará la próxima semana. "Algunos clubes, lógicamente, tenían dudas hasta que han visto la información y les ha gustado. Creo que lo aprobaremos si no por unanimidad, con todos los clubes menos uno, o dos. No he hablado con todos, no sé qué piensa Florentino Pérez sobre esto, pero sí sé que la gran mayoría está muy a favor y va a ser aplastante. En Segunda todos y en Primera prácticamente todos", ha añadido el máximo dirigente del Betis, que ha valorado también el alcance del acuerdo: "Esto va a mejorar nuestra situación a corto plazo, pero también supone una ilusión a largo plazo. Para nosotros serán unos 100 millones de euros con unas condiciones que son difíciles de mejorar. El tipo de interés es prácticamente cero en 40 años. No sé quién podrían conseguir un acuerdo mejor, que casi te paguen para inyectar dinero".

Y es que Ángel Haro entiende que la mayoría de los clubes del fútbol español apoyarán esta inyección económica en este momento de crisis. "Quiero ser respetuoso si algún club se opone, porque tendrá sus motivos. Ahora mismo no los entiendo, pero si los exponen... yo qué sé. Si hay algún club con capacidad de conseguir recursos a unos tipos más baratos que el cero, y que casi les paguen por hacerlo... yo creo que eso sólo está al alcance de estados como Alemania y poco más. Pero lo desconozco", ha finalizado el dirigente bético.