Ángel Haro: "No me consta ninguna oferta formal para la salida de Ramón Planes"

Ángel Haro ha comparecido ante los medios de comunicación después de la Junta de Accionistas celebrada este miércoles en el Hotel Renacimiento Barceló de Sevilla. El presidente, entre otros temas de relevancia y actualidad, se ha referido a un nombre propio, el de Ramón Planes, director deportivo de la entidad verdiblanca, vinculado en las últimas horas al fútbol árabe e inglés.

El máximo mandatario bético se mostró firme al respecto: "Lo que hablo con él es que está muy contento. Que puedan llegarle ofertas es señal de que es una persona muy reputada en el mundo del fútbol. Eso pone en valor el director deportivo que tenemos. Como a cualquier profesional, le pueden llegar ofertas."

En última instancia, el presidente fue más determinante aún, reconociendo que no ha llegado oferta alguna: "Nosotros hablamos de muchas cosas, fundamentalmente del equipo. No estamos hablando de futuro. No hablo de si tiene ofertas o no porque no me consta que haya habido una oferta formal. Si llega una oferta formal o seria se sentaría con nosotros. Lo que me llega por parte del Betis es que esta muy feliz aquí. Está contento de lo que ve y del futuro", concluyó.