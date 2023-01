Ángel Haro no descarta más salidas: "Si llega un planteamiento formal por Borja, hablaremos"

Ángel Haro, presidente del Betis, explicó este martes que no ha habido un "planteamiento todavía formal" del Atlético de Madrid por el delantero Borja Iglesias, aunque apuntó que si ocurre se sentarán y hablarán, "teniendo en cuenta siempre también al jugador", aunque debe ser "en unas cantidades" que "satisfagan" al club, haya "opciones de recambios" y haya "consenso total en todos los departamentos".

"Tengo una relación magnífica con el Atlético de Madrid, pero un planteamiento todavía formal no ha habido, porque ellos están pendientes de muchos movimientos. Si llega ese momento, nos sentaremos y hablaremos, pero teniendo en cuenta siempre también al jugador", expuso en declaraciones a Radioestadio de Onda Cero.

"Como siempre, no sólo con Borja, cuando hay una oferta importante lo primero que se hace aquí es hablar con el jugador. Tiene que ser una cantidad que satisfaga al propio jugador, al club y al club comprador", abundó.

La oferta, según él, "se tiene que producir en unas cantidades" que "satisfagan" al Betis. "También que tengamos opciones de recambio interesantes en el mercado y que sea además de satisfacción del entrenador, por supuesto", advirtió. "Es un delantero de gran rendimiento. Este tipo de decisión hay que pensarlo bien y tiene que haber un consenso total en todos los departamentos del club", agregó.

Ángel Haro expresó que están "encantados" en el Betis con Borja Iglesias, "un magnífico profesional, un gran chaval y está aquí muy a gusto". "Si hay una oferta importante primero tendremos que ponernos de acuerdo hablando primero con el jugador", añadió.

"No lo digo por Borja, este ejemplo es trasladable a cualquier jugador. Cuando llega una oferta muy importante, también hay que pensar en el propio jugador y también en el momento del equipo. Si al final, la salida del jugador conlleva que no tengamos ninguna posibilidad de refuerzo o la situación deportiva no sea del agrado del entrenador o de la dirección deportiva, no se hace", aseguró.